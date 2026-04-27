Saray Calzada 27 ABR 2026 - 17:42h.

Dani Ceballos sigue dejando pistas en redes sociales de la situación por la que está pasando en el Real Madrid

La incógnita de Álvaro Arbeloa tras el 'castigo' a Dani Ceballos ante el Betis: "Traigo siempre a los que considero oportuno"

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Dani Ceballos es una de las muchas aristas que se le ha abierto a Álvaro Arbeloa en los últimos días. Ya era sonada la de Dani Carvajal y ahora se le ha sumado la del utrerano que no viajó a Sevilla para enfrentarse al Real Betis por "decisión técnica". Un hecho que sorprendía ya que el Madrid tenía varias bajas en el centro del campo y no suelen quedarse fuera jugadores por este motivo.

Ceballos parece que no va a jugar más con el Real Madrid y algo debe haber sucedido con el entrenador para tomar esta decisión. Le preguntaron a Arbeloa por él tras el partido del Betis y fue tajante. "Traigo siempre a los que considero oportuno", dijo con total seriedad.

El enigmático mensaje de Dani Ceballos en redes

El jugador parece tener asumido que su futuro profesional está fuera de la institución blanca y son varios los mensajes que así lo certifican en redes sociales. El Madrid regresaba a trabajar y Ceballos lo hacía también con el grupo. El club puso una foto de él en redes y la compartió, pero él añadió una canción que tiene mucho significado: "Cerrando capítulo", de Noriel.

Entre sus versos hay frases muy significativas como las que puso Ceballos en su Instagram. "Yo no perdono y no es que descarte; Que si perdonan mucho se acostumbran a fallarte; Por eso siempre solo apunto y aparte: Porque la vida me enseñó que con el envidioso no se comparte; Soy humano y he cometi'o má' de un error; He tocao' piso y me he levantao' con sangre y sudor", reza en la canción.

La situación del futbolista parece complicada de aquí a final de temporada y puede que se le haga algo larga estas semanas en donde ya no solo sabe que el Real Madrid no se juega nada, sino que él puede que no tenga ni un minuto más con el equipo blanco y que ni siquiera vaya convocado.