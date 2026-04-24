Varios regresos y una ausencia sorpresa en el lista de convocados del Real Madrid ante el Betis

Saray Calzada 24 ABR 2026 - 12:44h.

Dani Ceballos no podrá reencontrarse con su exequipo

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El Real Madrid abre la jornada 32 de LALIGA EA Sports ante el Betis en la Cartuja. La expedición blanca ya ha puesto rumbo a Sevilla y en la capital se han quedado varios jugadores. No solo los lesionados, ha habido una sorpresa de última hora. Dani Ceballos no está entre los convocados para el partido contra los verdiblancos.

El centrocampista pierde así la oportunidad de reencontrarse con su exequipo y casi la última de vestir la camiseta blanca para enfrentarse a ellos ya que se habla de que este verano tiene muchas opciones para salir. El jugador está claro que no parece contar mucho para el entrenador ya que está en plenas condiciones de salud para jugar y se ha quedado en Madrid por decisión técnica.

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El que sí va a estar es Raúl Asencio. Tras semanas de ausencias y no convocatorias se supo que el central estaba pasando por una dolencia estomacal a raíz de una bacteria. Eso parece haber quedado atrás y regresa para estar disponible para Álvaro Arbeloa. En la defensa, el conjunto blanco tendrá una notable ausencia de aquí a final de temporada con la lesión de Eder Militao.

El resto es lo esperado. Sigue sin entrar en una convocatoria Courtois, que se recupera de lesión. Rodrygo va para largo y Militao y Arda Güler son los últimos en caer lesionados. Thocuameni tampoco viaja por sobrecar. Javi Navarro repite convocatoria. En defensa llaman a Diego Aguado; en el centro del campo repite Thiago Pitarch y regresan Cestero y Manuel Ángel.

En las últimas convocatorias, la presencia de canteranos había bajado y por ello le preguntaron a Álvaro Arbeloa en la rueda de prensa previa al partido contra el Betis. "Los canteranos nos han ayudado mucho, creo que el papel fundamental de la cantera está haciendo un gran trabajo, se vio el otro día con la UEFA Youth League, es una de las cosas más positivas que ha tenido el año y mi confianza en ellos va a estar siempre intacta", dijo al respecto.