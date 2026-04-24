Fran Fuentes 24 ABR 2026 - 08:40h.

El club blanco quiere normalizar las relaciones tras cerrarse el asunto de la Superliga

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El Real Madrid prosigue con su intento de reentablar relaciones con los organismos europeos después de dar por cerrado el proyecto de la Superliga. Y es que, si bien en los últimos meses se habían limado asperezas, en las últimas horas se ha producido un nuevo acercamiento con la UEFA y la ECA que tiene por objetivo seguir trabajando en normalizar esas relaciones de cara al futuro y trabajar juntos por el bien del fútbol europeo.

Y es que, según informa Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, el club ha aprovechado un importante evento en Madrid para organizar una comida en la que, junto a Florentino Pérez, han estado presentes Alexander Ceferin, presidente de la UEFA, y Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain y de la ECA (Asociación de Clubes Europeos).

Con motivo del evento The Forum, un congreso sobre el fútbol mundial que ha contado con protagonistas importantes de nuestro fútbol como Javier Tebas, presidente de LALIGA, o Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se ha dado la presencia de dos de las figuras más representativas del fútbol europeo actualmente, como son Ceferin y Al-Khelaïfi.

En este sentido, el Real Madrid ha aprovechado para dar un paso más a la hora de limar asperezas con las instituciones que rigen el fútbol europeo tras la truculenta etapa de la Superliga. De este modo, se ha dado una comida en el reservado de un conocido restaurante del Santiago Bernabéu, en la que ha estado Florentino Pérez.

Así las cosas, el Real Madrid sigue buscando normalizar su relación con el resto de clubes europeos y con la institución que organiza, entre otras cosas, la UEFA Champions League, el título sobre el que el club blanco ha construido su grandeza internacional. La intención sigue siendo que dichas relaciones pasen a un plano de absoluta normalidad después de los años de tensión vividos con el proyecto de la Superliga.