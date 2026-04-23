Jorge Morán 23 ABR 2026 - 17:57h.

Ninguno de los jugadores llega a asentarse en el primer equipo

El peligro del Real Madrid con Javi Navarro: sin cláusula, apetecible y portero de futuro

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El Real Madrid se coronó hace unos días como campeones de la UEFA Youth League en un encuentro en el que volvió a ser héroe Javi Navarro. El portero español detuvo dos penaltis en la final, cinco en total en el torneo, e incluso se ganó la convocatoria con el primer equipo para el partido ante el Alavés. Pero aunque este trofeo les sitúe como los mejores juveniles de Europa, esto no siempre se traduce en éxitos en el futuro. Y mucho menos en un sitio seguro con 'los mayores'.

Esta temporada fue la segunda vez que el cuadro blanco conquistó lo que se considera como la Champions League juvenil. La anterior vez había sido en el año 2020, de la mano de Raúl González Blanco y en un primer éxito en el que estuvo Florentino Pérez. Una generación de grandes jugadores, pero con una maldición detrás.

Sin opciones en el primer equipo

Si analizamos el once titular de ese equipo en la final, el Real Madrid estaba formado por Luis López; Santos, Pablo Ramón, Víctor Chust, Miguel Gutiérrez; Antonio Blanco, Marvin, Sergio Arribas, Morante y Pablo Rodríguez.

De los once que jugaron de inicio, muy pocos lograron llegar a disputar algún minuto con el primer equipo e incluso varios de ellos están fuera del fútbol de élite. Miguel Gutiérrez es el caso que más cerca lo tuvo, jugando actualmente en el Nápoles, llegó a sonar para el Real Madrid. Otros como Víctor Chust, en el Elche, o Antonio Blanco, en el Alavés, sí han logrado llegar a Primera División.

Pero si analizamos los demás nombres, vemos que en su mayoría están jugando en LALIGA Hypermotion, lejos de los focos internacionales con los que soñaban. Luis López juega en el Eibar, Sergio Santos en el Nástic de Tarragona, Pablo Ramón es jugador del Racing, Marvin y Sergio Arribas están en Las Palmas y Almería, Iván Morante en el Burgos y Pablo Rodríguez, juega en el Lech Poznan de Polonia.

La maldición también en el Barça

Hace menos de un año, el que logró llevarse la UEFA Youth League fue el Barcelona. Inmersos en un gran problema económico, parecía que las opciones para llegar al primer equipo era más reales, pero nada más lejos de la realidad.

Tan sólo Xavi Espart, que ha jugado un par de partidos esta temporada, se puede considerar en dinámica de primer equipo. O incluso Jan Virgili, en el Mallorca, cuenta con opciones de volver. Otros como Yaakobishvili (Andorra), Andrés Cuenca (Sporting), Landry, Quim Junyent, Brian Fariñas, Juan Hernández o Diarra (Barça B), Hugo Alba (OFK Beograd), Arnau Pradas (Al Wahda), no lo han logrado.

Si echamos la vista atrás, el primer título culé de este estilo fue en la 13/14, de dónde sólo Adama Traoré, Wilfrid Kaptoum y Munir El Haddadi llegaron a jugar algún minuto con el primer equipo. El primero de ellos, ahora en la Premier League, fue el que más lo consiguió, regresando años después al FC Barcelona. Una plantilla en la que también estaba André Onana, ahora en el Trabzonspor.

Cuatro años después, el Barça volvió a levantar el trofeo y, de nuevo, llegó una generación que se estancó y no logró triunfar en el primer equipo. Destacan jugadores como Iñaki Peña (Elche), Óscar Mingueza (Celta), Riqui Puig, en Los Angeles Galaxy, Carles Pérez (Aris Salónica F. C), Juan Miranda (Bologna) o Abel Ruiz (Girona).