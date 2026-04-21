Fran Fuentes 21 ABR 2026 - 13:27h.

El jugador del Juvenil vuelve a la convocatoria tras ser decisivo en la portería

Gonzalo, en la rampa de salida: el Real Madrid ya tiene hasta siete pretendientes por su fichaje

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El Real Madrid ha hecho pública la convocatoria para el partido frente al Deportivo Alavés. Álvaro Arbeloa ha citado a 23 futbolistas, entre los que no se encuentran Thibaut Courtois, Rodrygo Goes ni Raúl Asencio. Los dos primeros siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, mientras que el central sigue de baja por su gastroenterocolitis. Quien sí está es el portero Javi Navarro, el flamante campeón de la Youth League con el equipo juvenil, y que repite citación después de viajar con el equipo a Alemania para formar parte de la expedición de la Champions frente al Bayern de Múnich.

A continuación, la lista al completo:

Porteros: Andryi Lunin, Sergio Mestre, Javi Navarro.

Defensas: Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Dean Huijsen.

Mediocampistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinicius Júnior, Kylian Mbappé, Gonzalo García, Brahim Díaz, Franco Mastantuono.

Así las cosas, al Real Madrid solo le queda esperar a que el FC Barcelona coseche tres pinchazos en seis partidos, sin contar El Clásico de la jornada 35. Y es que los blancos tienen que recortarle nueve puntos a su eterno rival. Algo que parece sumamente complicado en lo poquito que queda de competición. Sea como fuere, con la temporada que ya se da por cerrada y como un segundo año sin títulos en el Santiago Bernabéu, hay muchos flecos que deben decidirse en las últimas semanas, tales como posibles bajas en la plantilla, despedidas y jugadores que aún pueden tener un hueco en el equipo el próximo curso.

En este sentido, en el club blanco son conscientes de que estas semanas son un mero trámite y que solo queda pensar en la temporada que viene, en la que el club ya trabaja con una planificación deportiva más o menos clara, aunque a falta de conocer quién será el entrenador.