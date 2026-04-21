Lluvia de ofrecimientos al Real Madrid para sustituir a Álvaro Arbeloa: "A Florentino le gusta"

Ángel Cotán 21 ABR 2026 - 13:18h.

El club debate la continuidad del técnico

La afición del Real Madrid opina sobre una posible vuelta de Mourinho: "Tenía huevos"

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El Real Madrid vuelve a la competición doméstica este martes tras la dolorosa eliminación en Múnich. Pese a mostrar una imagen muy competitiva, el equipo blanco se despidió de la UEFA Champions League, y dada su situación clasificatoria en LALIGA EA Sports, apunta a protagonizar un intrascendente final de temporada. Una situación que pone en el foco a Álvaro Arbeloa, cuyo futuro no está nada claro y que provoca un importante movimiento en el mercado.

Florentino Pérez, mucho más que un presidente en el Real Madrid, tendrá la última palabra en la decisión futura sobre el banquillo. Arbeloa se agarra a la eliminatoria contra el Manchester City y a la imagen mostrada ante el Bayern para mantener el puesto, argumentos poco sólidos en una institución como la merengue.

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Un contexto que no es ni mucho menos ajeno para las agencias de representación. Este martes, el periodista Matteo Moretto da la última hora del banquillo blanco, con una lluvia de ofrecimientos al puesto y dos nombres que gustan al presidente.

Lluvia de ofrecimientos para el banquillo del Real Madrid

La citada fuente abordó este asunto en La Pizarra de Quintana de Radio Marca ofreciendo nuevos detalles: "Sí, básicamente sí. Ahora mismo todo el mundo sabe que el Real Madrid podría cambiar de entrenador, aunque no hay una decisión tomada al cien por cien. Y me comentan que un montón de representantes están ofreciendo a entrenadores".

No hay una candidatura que destaque en estos momentos, pero sí dos nombres que gustan a Florentino Pérez: "Se está hablando de varios nombres. Yo creo que a Florentino siempre le ha gustado el nombre de Pochettino, seguro está en la lista, y queda por ver después del Mundial qué va a pasar. Luego hay grandes nombres que manejan bien el vestuario. Creo que Jürgen Klopp a Florentino el gusta, pero repito, quedan pasos aún".