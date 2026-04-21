Competicion:
Los fichajes favoritos de ElDesmarket para Atlético y Real Madrid: hay uno que nadie se espera
Los colaboradores han dejado su lista de deseos para el próximo mercado
Con la temporada de los clubes en su recta final, algunos ya empiezan a hacer su lista de deseos de la compra. En ElDesmarket le hemos preguntado a Jorge Picón y Nacho Donado a quiénes ficharían para el Real Madrid y el Atlético de Madrid respectivamente. De los blancos se habla mucho que se espera una renovación importante en el vestuario tras la segunda temporada sin ganar nada, pero habrá que esperar para ver qué de verdad hay en esos deseos de los madridistas. Pincha en el vídeo para ver a quién han elegido los tertulianos.