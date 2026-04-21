Celia Pérez 21 ABR 2026 - 09:51h.

El ariete ha perdido protagonismo en los últimos meses

La petición de Arbeloa a la plantilla en la última reunión en Valdebebas

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A falta de siete jornadas para dar por finalizada LALIGA EA Sports, el Real Madrid ya no se juega nada en el mes de abril. El cuadro de Álvaro Arbeloa ha quedado sin objetivos antes de lo planeado y la dirección deportiva ya pone el punto de mira en una profunda restructuración de la plantilla blanca. No será grande la revolución, pero sí habrá caras nuevas. También otras que saldrán, como es el caso de David Alaba, que no renovará, o la de Gonzalo García, que cada vez parece tener su futuro más lejos del Santiago Bernabéu.

El delantero blanco comenzó la temporada dejado grandes sensaciones en el Mundial de Clubes, algo que le llevó a ganarse un hueco en la primera plantilla. Lo cierto es que con el paso de los meses su incidencia en el equipo se fue diluyendo y ahora su presencia la próxima campaña no está garantizada. Según cuenta el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, la salida del ariete en verano puede ser una realidad.

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Ya sea como decido o como un traspaso, lo cierto es que Gonzalo García ha llamado la atención de clubes europeos. Entre seis y siete equipos han movido ya ficha para tratar de conseguir al delantero de cara a la próxima temporada.

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De momento, el cuadro blanco sigue adelante en la temporada con el punto de vista puesto en el próximo compromiso en LALIGA EA Sports de esta noche frente al Deportivo Alavés. El equipo necesita un victoria que le permita recuperar buenas sensaciones y espantar las sombras que le persigue en las últimas semanas. Con solo seis minutos, en el encuentro frente al Girona, en un mes, Gonzalo espera recuperar algo de presencia en el tramo final que le permita volver a demostrar los argumentos que le llevaron a la primera plantilla.