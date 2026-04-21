La petición de Arbeloa a la plantilla en la última reunión en Valdebebas

Celia Pérez 21 ABR 2026 - 08:10h.

Fue este lunes en la sesión antes de afrontar el partido contra el Alavés

Álvaro Arbeloa desvela cómo se encuentra Camavinga y la reacción que espera del Bernabéu: "Está con el equipo"

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El Real Madrid afronta un momento complicado de la temporada. Probablemente, el cuadro blanco vive uno de los años más complejos, sin nada en juego en el mes de abril, con LALIGA casi imposible y eliminado de Champions League, y con un equipo muy cuestionado. El rendimiento de los jugadores está bajo el foco, pero también el de su entrenador, Álvaro Arbeloa, que está más que cuestionado especialmente tras la debacle frente al Bayern de Múnich.

La figura de Arbeloa vuelve a presenta más dudas que elogios y en el horizonte salen nombres como el de José Mourinho para tratar de reconducir la situación del equipo. Pretendientes aparte, de momento no se ha producido ninguna comunicación oficial por parte del cuadro blanco y Arbeloa es el encargado de dirigir una plantilla con la que se ha reunido para pedirle unidad y compromiso hasta final de temporada.

Tal y como desvela Miguel Ángel Díaz en El Partidazo, este lunes por la mañana se produjo dicha reunión en Valdebebas con participación de jugadores como Carvajal, Mbappé, Tchouaméni y Bellingham. "Ayer por la mañana en Valdebebas hubo otra reunión entre Arbeloa y la plantilla. Les pidió compromiso, no bajar los brazos en este último tramo de temporada, en estas siete jornada que faltan, y acabar con dignidad la temporada. Por lo que me dicen, intervinieron también en esa charla varios jugadores. Algunos como el capitán Carvajal, Mbappé, Tchouaméni o Bellingham, que también tomaron la palabra en esa reunión", señaló.

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Una reunión en la que Álvaro Arbeloa trata de levantar el ánimo de su plantilla tras lo que supuso el duro palo de eliminación de Champions League y afrontar con la cabeza alta el próximo compromiso en LALIGA EA Sports de esta noche frente al Deportivo Alavés. El equipo necesita un victoria que le permita recuperar buenas sensaciones y espantar las sombras que le persigue en las últimas semanas.