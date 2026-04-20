¿Mourinho regresará al Real Madrid? qué posibilidades existen y el nombre que aún no descarta la directiva

Saray Calzada 20 ABR 2026 - 13:47h.

Mourinho vuelve a surgir con fuerza para el banquillo del Real Madrid

ElDesmarket Temporada 1 Programa 23

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El Real Madrid pasa por uno de sus peores momentos deportivos en los últimos años. Tras dos temporadas en blanco el club se enfrente a una situación de desconcierto. Uno de los puntos que está más en el aire es el banquillo. El proyecto de Xabi Alonso apenas duró unos meses y Álvaro Arbeloa cogió el mando. Tras caer eliminados con él de la Copa del Rey, de la Champions y de distanciarse del FC Barcelona en LALIGA no se sabe si va a continuar o se irá a final de temporada. En medio de esto, son muchos los nombres que empiezan a surgir. Uno de ellos ha sido el de José Mourinho. En ElDesmarket han hablado de las posibilidades reales de que este vuelve.

Jorge Picón se ha mojado sobre cómo ve la situación. "Yo creo que es un regreso complicado, pero no imposible. Sí que hay esa sensación dentro del club de descontrol, de que no hay voces cantantes, líderes... Mourinho sí que refleja muy bien esa figura, con sus pros y sus contras. A esto se une que Mourinho dejó buen sabor de boca en la directiva porque cambió un poco la dinámica. Esa vía yo no la cerraría, aunque hay entrenadores que están por delante", dijo al respecto.

El Madrid todavía no ha hecho un descarte para el banquillo

El periodista también hablaba sobre si ya ha habido movimientos ya para fichar a algún entrenador y asegura que todavía no ha habido nada oficial, solo tantear a los entornos para ver si estarían o no dispuestos. "Está tanteando la situación, ver que opciones hay, las condiciones... y a partir tomar decisiones. Hay que recordar que Arbeloa sigue en el puesto y que todavía no está entre los descartes. Todavía se ha descartado que Arbeloa sigua en el banquillo".

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La incertidumbre en el banquillo blanco es real, sobre todo por el tipo de entrenador que vendrá o no. Xabi era un proyecto a largo plazo que no funcionó por sus desavenencias con el vestuario y ahora falta por ver quién intervendrá para reconducir la situación.