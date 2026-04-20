El madridismo inicia su campaña para la vuelta de Jose Mourinho

Javi Rayo 20 ABR 2026 - 23:37h.

Crecen los rumore del posible regreso de Jose Mourinho al Real Madrid

El Real Madrid gana la Youth League y demuestra la fiabilidad a futuro de 'La Fábrica'

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Basta con echar un vistazo a las redes sociales para ver que una gran parte del madridismo tiene ganas del regreso de Jose Mourinho. Casi 13 años han pasado desde que el técnico portugués y el Real Madrid separasen sus caminos y ahora, en 2026, no paran de crecer los rumores sobre su posible vuelta. Es innegable que ya se ha puesto en marcha una campaña social para verle de nuevo en el Santiago Bernabéu.

¿Va a regresar Jose Mourinho al Real Madrid?

El Real Madrid va camino de su segunda temporada en blanco y el madridismo pide medidas drásticas. En una temporada donde los problemas internos han ocupado cientos de titulares, son muchos los aficionados del conjunto blanco que quieren mano dura para un vestuario que parece haber cogido al club por la pechera. Se habla de limpieza de jugadores, de volver a tener una identidad propia deportiva y extradeportiva y muchos ven en Jose Mourinho el líder perfecto.

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La eliminatoria de Champions League ante el Benfica hicieron que muchos madridistas se reconciliaran con un Jose Mourinho que dejó fans y detractores a partes iguales dentro del Real Madrid. Mucho consideran que fue el luso quien puso la primera piedra para que el Real Madrid volviese a reinar en Europa. Casi 13 años han pasado desde su marcha y en ese tiempo han sido muchos los entrenadores que han pasado por el banquillo merengue, pero siempre con la alargada sombra del posible regreso de un Jose Mourinho que, según las últimas informaciones, estaría entusiasmado con que Florentino Pérez descolgase el teléfono para ofrecerle volver al Santiago Bernabéu.

Con un Arbeloa que sigue en el cargo y con la confianza de parte de la directiva del Real Madrid, el madridismo se afana en dejar claro en redes sociales las ganas de que 'The Special One' vuelva a coger las riendas de una plantilla necesitada de un cambio de rumbo drástico.