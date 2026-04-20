Pablo Sánchez 20 ABR 2026 - 17:30h.

Dani Carvajal estalla contra Slavko Vincic: "Es por tu puta culpa"

Relegado al ostracismo esta temporada

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La temporada del Real Madrid está prácticamente finiquitada. Tras la eliminación de la Champions a manos del Bayern, la distancia de nueve puntos sobre el Barcelona convierte en casi un imposible el título liguero a falta de siete jornadas. Se acerca la hora de hablar del futuro de algunos de sus protagonistas y uno de ellos es Dani Carvajal.

El lateral diestro ha vivido una temporada negra. Las lesiones y la llegada de Alexander Arnold lo relegaron al ostracismo. No tiene oportunidades y su futuro parece estar lejos del Santiago Bernabéu. Así lo ve Jorge Picón, quien deslizó en ElDesmarket la información que maneja y las mínimas opciones que tiene Carvajal de seguir en el club. También se atrevió a adelantar cuál podría ser su posible destino a partir de la próxima temporada.

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El futuro de Dani Carvajal

"Mi información es que ahora mismo tiene un pie y medio fuera del club. Acaba contrato este mismo verano. Todo va a acabar definido con una reunión a final de temporada, como con Rüdiger o con Alaba, jugadores que acaban contrato. En el caso de Carvajal lo que me cuentan es que ahora mismo es difícil que renueve por ambas partes. Principalmente porque no está llevando nada bien la suplencia. Le está costando. No es un jugador que esté preparado para ser suplente del Real Madrid y ahora lo es con Arnold.

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En caso de salida su destino más posible será Catar. Más allá de que Joselu se haya vuelto ahora, que no descartemos que pueda volver en algún momento, a Carvajal le apetece esa idea de vivir en Catar más tranquilo, con su familia", comentó al respecto.