Saray Calzada 21 ABR 2026 - 09:21h.

Javi Navarro fue decisivo en las semifinales y en la final de la Youth League

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La cantera del Real Madrid viene fuerte. El club blanco se acaba de alzar con la Youth League seis años después de hacerlo por última vez. La contienda contra el Brujas se resolvió en los penaltis y ahí salió a escena uno de los protagonistas de este título: Javi Navarro.

En el tiempo reglamentario el marcador fue de 1-1. En la tanda de penaltis apareció para consagrarse y que su nombre ya sea una realidad para el presente y el futuro del Real Madrid. Detuvo dos penas máximas, a Amengai y a Koren. No era la primera vez que lo hacía en esta temporada. En las semifinales de la Youth League contra el PSG paró tres lanzamientos. A sus 19 años está empezando a dar a conocer su nombre y quién sabe si será el relevo generacional en la portería del Real Madrid.

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Courtois bendice a Javi Navarro

Ahora mismo el dueño de los tres palos es Thibaut Courtois. El belga ha sido un seguro de vida en los últimos año y ha dado títulos. Aunque Lunin ha cumplido muy bien su papel secundario, al guardameta titular se le echa de menos cuando no está.

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Javi Navarro por sus cualidades, que apuntan manera, y por su juventud puede ser su relevo. De momento ya cuenta con la bendición de Courtois. El belga compartió una foto suya de una de las paradas en sus redes sociales. "Otra vez. Grande Javi Navarro", decía en Instagram. Que uno de los mejores porteros del mundo diga eso de la perla de la cantera blanca no es cualquier cosa.

"No me lo creo todavía. Ha sido increíble. Peleamos, nos metieron el empate, pero aún así supimos ganar", comenzó diciendo. "Parece que se me dan bien. Muy contento con el equipo porque ellos han mentido todos", dijo sobre sus penaltis parados.