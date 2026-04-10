Quién es Jesús Fortea, la perla de 'La Fábrica' que ha sido convocado por Álvaro Arbeloa

Saray Calzada 10 ABR 2026 - 15:11h.

Jesús Fortea entra en la lista ante los tres titulares descartados por Arbeloa

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El Real Madrid ya no se puede permitir ni un tropiezo más en LALIGA. Ya está a siete puntos del FC Barcelona y si quiere seguir teniendo opciones hasta el final deberá ganar al Girona. Los blancos tienen pocos días después la vuelta de Champions contra el Bayern de Múnich y parece que Álvaro Arbeloa ha pesando un poco en ese partido. Trent, Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger no han sido convocados y ante la ausencia de estos titulares, el entrenador ha convocado a varios canteranos. Thiago Pitarch y Manuel Ángel son habituales en las últimas convocatorias, pero a estos se han añadido Jesús Fortea.

El lateral derecho no es la primera vez que entra en una convocatoria con el primer equipo. Ya en la época de Carlo Ancelotti estuvo en una lista, aunque no llegó a debutar. Ahora vuelve con Arbeloa ante la ausencia del lateral titular. Habrá que ver si elige al canterano por delante de Dani Carvajal, el cual no parece contar mucho para el actual entrenador.

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Álvaro Arbeloa ya apostó por Jesús Fortea en el Castilla

Álvaro Arbeloa le conoce muy bien y era uno de sus pilares cuando dirigía al Castilla. No jugaba mucho con Raúl, pero cuando llegó bajo las órdenes del actual entrenador del Real Madrid le dio confianza y empezó a jugar. Ahora le vuelve a dar una oportunidad y con el primer equipo. Los blancos juegan ante el Girona en el Santiago Bernabéu y quién sabe si será este el momento en el que Fortea pueda jugar sus primeros minutos en la élite.

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Si por algo se ha caracterizado Arbeloa desde que llegó al primer equipo es por su apuesta por la cantera, aunque han sido en situaciones de necesidad cuando el equipo se veía reducido por lesiones. El que sí ha conseguido enamorarle ha sido Pitarch que ha disputado partidos de Champions por delante de jugadores como Camavinga o Bellingham.