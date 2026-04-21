Posibles alineaciones del Real Madrid - Alavés para la jornada 33 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 21 ABR 2026 - 07:02h.

Real Madrid - Alavés, las posibles alineaciones del partido de la jornada 33 de LALIGA EA Sports

El vestuario del Real Madrid ya teme el recibimiento que tendrán en el Bernabéu

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El Real Madrid recibirá al Deportivo Alavés en la que será jornada 33 de LALIGA EA Sports (la 32 comenzará a partir del viernes 24 de abril) y se disputará en el Santiago Bernabéu el martes 21 de abril a las 21:30h. El Real Madrid viene de empatar a 1 frente al Girona y de ser eliminado de la Champions League después de perder por 4 goles a 3 contra el Bayern de Munich. A los de Álvaro Arbeloa solo les queda la liga en la que están 2º con 70 puntos, a 9 del FC Barcelona. El Deportivo Alavés empató a 3 contra la Real Sociedad en el partido anterior de liga con un gol de Lucas Boyé en el minuto 97. Los de Quique Sánchez Flores llevan 4 partidos seguidos sin perder y se han convertido en uno de los equipos más goleadores de las últimas jornadas con 10 goles a favor en cuatro encuentros. El conjunto blanquiazul está 17º con 33 puntos, tan solo uno por encima del Elche, que es el equipo que marca la zona de descenso.

Posible alineación del Real Madrid

El Real Madrid viene de empatar a 1 frente el Girona en la jornada pasada de liga y de ser eliminado de la Champions League por el Bayern de Munich. El conjunto blanco realizó un buen partido pero la expulsión de Eduardo Camavinga marcó las opciones de los de Álvaro Arbeloa. Para la liga, el técnico español no podrá contar con Thibaut Courtois y Rodrygo Goes, ambos lesionados y volverán a estar disponibles Aurélien Tchouaméni, Rául Asencio y Franco Mastantuono. Respecto al once, tendrá que decidir entre Álvaro Carreras y Fran García para el lateral izquierdo y entre Antonio Rüdiger y Dean Huijsen para el acompañante de Éder Militao. Jude Bellingham será el mediapunta titular y se prevé que Arda Güler sea el elegido por delante de Thiago Pitarch para el tercer centrocampista.

Posible once del Real Madrid frente al Deportivo Alavés:

Portero: Lunin

Defensas: Carreras/Fran García, Rüdiger/Huijsen, Militao, Trent

Centrocampistas: Güler, Tchouaméni, Valverde, Bellingham

Delanteros: Vinicius, Mbappé

Posible alineación del Deportivo Alavés

El Deportivo Alavés empató a 3 contra la Real Sociedad en el partido anterior de liga con un tanto de Lucas Boyé en el minuto 97. El conjunto vasco lleva cuatro partidos seguidos sin perder, con una victoria y tres empates. Quique Sánchez Flores le ha lavado la cara al equipo y pese a estar tan solo un punto por encima del descenso, el Alavés se ha convertido en uno de los equipos más alegres en cuanto a anotar goles se refiere. Respecto al once, el técnico español no podrá contar con Abde Rebbach, por acumulación de tarjetas amarillas ni con Facundo Garcés, sancionado por la FIFA hasta noviembre. Carlos Benavidez continua siendo duda para esta jornada. Youssef y Pacheco se disputan la titularidad en el carrilero izquierdo, Guridi, Aleñá y Denis Suárez en la mediapunta y Boyé y Diabaté en la delantera.

Posible once del Deportivo Alavés frente al Real Madrid :

Portero: Sivera

Defensas: Youssef/Pacheco, Parada, Tenaglia, Jonny, Ángel Pérez

Centrocampistas: Aleñá/Guridi, Blanco, Ibáñez

Delanteros: Boyé/Diabaté, Toni Martínez