Uno por uno del Deportivo Alavés en el partido contra la Real Sociedad: Lucas Boyé resucita al Glorioso

El Deportivo Alavés rescata un punto valiosísimo para la salvación

El uno por uno y notas de la Real Sociedad ante el Alavés con cuatro suspensos

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El Deportivo Alavés tiene una final cada fin de semana y el partido contra la Real Sociedad no iba a ser menos. Los de Quique Sánchez Flores quieren quedarse en Primera División y lo cierto es que el cambio de entrenador le ha sentado bien al conjunto babazorro.

Un cambio de actitud que se ha notado desde el principio del partido, con el Alavés presionando tanto que ha provocado dos errores garrafales de la defensa de la Real haciendo dos goles casi de carambola. El primero en propia puerta después de que Toni Martínez entrase como un puñal por la banda para poner un centro que acabó en gol de Caleta-Car al no entenderse con Remiro. Desafortunadamente para el Alavés, prácticamente en la siguiente jugada empató Luka Sucic con un latigazo imposible para Sivera.

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Algo parecido pasó con el segundo tanto del Alavés, con otra carambola después de un centro de Guridi al área que acabó en gol de Diabaté después de otro mal despeje de la zaga txuri urdin. Y similar fue la respuesta con un golazo casi de respuesta instantánea de Turrientes con un misil que estrelló en el palo y que acabó en gol después de rebotar en la espalda del guardameta.

El Glorioso no bajó los brazos en el segundo tiempo y, a pesar de la presión y oportunidades que tuvieron, la Real consiguió ponerse por delante con el 3-2 después de un gol de cabeza de Oskarsson donde la defensa dejó vendido a Sivera. Ya en el descuento llegó la locura gracias al gol in extremis de Lucas Boyé que resucita al Alavés con un punto valiosísimo.

Las notas de los jugadores del Deportivo Alavés

Antonio Sivera (7): Poco pudo hacer en los tres goles de la Real. Mala suerte con el segundo sobre todo porque casi lo para pero acabó metiendo el balón en propia puerta. Evitó varias ocasiones claras de gol por parte de la Real.

Jonny Otto (5): Partido sin mucho sobre salto, salvo el gol de Oskarsson que pudo ayudar más a Sivera.

Nahuel Tenaglia (5): Flojo, al igual que el resto de defensores, en el tercer gol de la Real.

Víctor Parada (5): Estuvo a punto de hacer gol en la segunda parte pero fue anulado por fuera de juego.

Abde Rebbach (6): Capaz de hacer daño por las bandas, fue el otro peligro constante del Alavés con Toni Martínez.

Pablo Ibáñez (5): Muy competente hasta el cambio. Sustituido en el 66 para refrescar el centro del campo.

Antonio Blanco (7): Clave en la recuperación del segundo gol. No baja el nivel a lo largo del partido. Un destructor con capacidad de construir.

Ángel Pérez (6): Gran partido del centrocampista que hizo mucho daño sobre todo con los centros al área.

Jon Guridi (7): Centro clave en el segundo gol, que supo conectar y montar el contraataque a la perfección para provocar el gol de Diabaté. Es el engranaje de este Deportivo Alavés y acabó fundido hasta el cambio por Aleñá en el 66.

Toni Martínez (7): Gracias a su intensidad y un centro peligroso llegó el primer gol con remate en propia de Caleta-Car. Conectó muy bien con Guridi en el segundo del Alavés.

Ibrahim Diabaté (6): Cuando un delantero está en el sitio oportuno es que está cumpliendo con su deber. El mejor ejemplo, Diabaté en el segundo gol de los visitantes que gracias a su presión sobre Turrientes consiguió desestabilizar lo justo para forzar un despeje que acabó rebotando en él antes de acabar en la red. Su primer gol con el Glorioso. Después bajo el nivel una barbaridad y casi no apareció para desgracia de sus compañeros.

Suplentes

Lucas Boyé (8): Autor del gol del empate in extremis. Mejoró al equipo y salva un punto vital que puede ser clave en la salvación del Alavés.

Ander Guevara (5): La dupla con Aleñá funcionó y ganaron mucha posesión desde que salieron al campo.

Carles Aleñá (6): Agitó lo suficiente el partido para conseguir el empate. Estuvo a la altura del partidazo de Guridi. Además, provocó la roja de Sergio Gómez al filo del final.

Denis Suárez (6): Cinco minutos de juego y una asistencia a Boyé para hacer el empate definitivo.