Joaquín Anduro 11 ABR 2026 - 13:00h.

Así salen Pellegrino Matarazzo y Quique Sánchez Flores

La conversación de Pellegrino Matarazzo en torno a Álex Remiro de cara a la final de Copa

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El sábado futbolístico en LALIGA EA Sports marcado por la Jornada Retro arranca en Anoeta con un derbi vasco entre la Real Sociedad y el Alavés. Los dos equipos llegan marcados por el impulso de sus nuevos técnicos, Pellegrino Matarazzo y Quique Sánchez Flores y un once marcado en el equipo realista por la final de la Copa del Rey de dentro de una semana con los albiazules buscando la salvación.

En la Real Sociedad, finalmente Matarazzo no realiza demasiadas rotaciones mirando a la final de La Cartuja ante el Atlético de Madrid más allá de la presencia de Orri Óskarsson en la delantera en lugar de Mikel Oyarzabal. Otro de los capitanes, Aritz Elustondo, entra en el eje de la defensa junto a Caleta-Car ante la lesión de Igor Zubeldia, que sigue siendo duda para la final y la sanción a Jon Martín al haber visto la pasada jornada la quinta tarjeta amarilla de la temporada.

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Destaca también la presencia de Álex Remiro que puede ser una pista de su titularidad en la jornada copera ante el tiempo sin jugar que suma Unai Marrero. El otro cambio en el once además de Óskarsson con respecto al partido ante el Levante es la suplencia de Gonçalo Guedes, también por descanso, y la titularidad de Brais Méndez.

En el Alavés, Quique Sánchez Flores sólo llega con las bajas de Facundo Garcés y Carlos Protesoni, los únicos hombres fuera de la lista por la sanción impuesta por la FIFA y por lesión, respectivamente. Destaca lo ofensivo del once babazorro, con un 4-4-2 en el que Abde Rebbach arrancará como lateral izquierdo según ha anunciado el club, aunque podría cambiar a un 3-5-2 con Ángel Pérez ocupando el carril diestro.

Jonny Otto arrancaría como lateral diestro y Nahuel Tenaglia y Víctor Parada como centrales aunque con esa posibilidad de formar línea de tres atrás. Arriba, sin más cambios en el centro del campo, Ibrahima Diabaté repite como delantero junto a Toni Martínez con Lucas Boyé desde el banquillo al no estar al 100% aún de sus problemas físicos.

Alineaciones confirmadas de Real Sociedad y Alavés

XI de la Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Mikel Aramburu, Aritz Elustondo, Duje Caleta-Car, Sergio Gómez; Carlos Soler, Beñat Turrientes, Brais Méndez, Luka Sucic, Ander Barrenetxea; Orri Óskarsson.

XI del Alavés: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Víctor Parada, Abde Rebbach; Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Ángel Pérez, Jon Guridi; Toni Martínez, Ibrahim Diabaté.