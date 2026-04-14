Gonzalo García pierde protagonismo y el Real Madrid ya ha decidido su futuro

Saray Calzada 14 ABR 2026 - 10:08h.

El Madrid ya ha decidido que Gonzalo saldrá el próximo verano

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Gonzalo García fue uno de los jugadores revelaciones del verano. El delantero de la cantera del Real Madrid hizo un gran Mundial de Clubes ante la ausencia de Mbappé y eso le valió para que pudiera tener una ficha con el primer equipo e incluso desplazara a Endrick, que era una apuesta de futuro. Meses después se ha visto cómo poco a poco ha ido perdiendo protagonismo. Ni un minuto en los últimos tres partidos de la Champions y el último partido completo que disputó fue a principios de marzo contra el Getafe, desde entonces minutos finales en varios partidos de LALIGA. Mario Cortegana ha hablado sobre el jugador y su futuro en el equipo blanco.

El periodista contaba en 'The Athletic' que el club ya sabe qué pasara con el delantero. "El plan del Real Madrid es que Gonzalo García salga el próximo verano y que Endrick vuelva de la cesión del Olympique de Lyon", comenzaba diciendo. También explicaba el motivo de esta decisión. "Como ha pasado con otras jóvenes promesas se valora muy positivamente encontrar un destino que le asegure tiempo de juego regular y de calidad y eso en el Real Madrid siempre va a ser muy difícil", comentaba al respecto.

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Gonzalo García se diluye en el Madrid

En los últimos tiempos el club blanco ha utilizado mucho esta fórmula. Vende un porcentaje del jugador a un equipo determinado y se incluye en una de las cláusulas el derecho de tanteo, es decir, tener prioridad a la hora de poderlo comprar de nuevo si otro club se interesa por él.

En esta temporada ha participado en 33 partidos, 12 como titular, y ha marcado seis goles de los cuales tres fueron en un mismo encuentro contra el Betis, a principio de enero. Justo en este comienzo de año ha sido cuando se ha producido la ausencia de Mbappé por lesión y se ha perdido varios partidos. Gonzalo no ha sido el elegido siempre para remplazarle y con Arbeloa ha ido perdiendo el poco protagonismo que ya tenía.

Un hecho que sorprende ya que Arbeloa le conoce muy bien del Castilla y ha sido uno de sus máximos impulsores. El entrenador del Madrid se ha caracterizado en las últimas semanas por apostar por la cantera, pero Gonzalo no ha sido de los jugadores elegidos.