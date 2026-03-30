La dirección deportiva ya trabaja con vistas a un verano que podría ser revolucionario

El Real Madrid sólo tiene 3,4 millones en efectivo

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No hay mejor momento que un parón de selecciones para repasar el estado de la plantilla del Real Madrid. Y de camino, echar un vistazo al próximo mercado de fichajes, en el que se esperan varios movimientos. Sobre todo en la línea defensiva, lastrada durante los últimos años por las lesiones de unos y el bajo rendimiento de otros. Entre unas cosas y otras, hay un total de diez jugadores que parecen estar señalados para salir en verano.

Para empezar, tres jugadores acaban contrato el próximo mes de junio: David Alaba, Dani Carvajal y Antonio Rüdiger. El alemán, a sus 33 años, es el que más opciones de renovar, aunque de momento no hay nada cerrado. Con Carvajal hay ciertas dudas tras sus problemas físicos y su pérdida de protagonismo. Y Alaba, salvo sorpresa, saldrá con toda seguridad.

Las posibles salidas del Real Madrid en verano

Sin salir de la línea defensiva, hay otros dos jugadores cuyo futuro está en el aire: Fran García y Ferland Mendy. El español ya intentó salir el pasado mercado de enero, pero desde el club le cerraron las puertas pese a ser uno de los jugadores con menos minutos de la plantilla. Todo apunta a que la situación se repetirá en verano. Y respecto a Mendy, su futuro va ligado a su estado físico: sólo ha jugado cinco partidos en toda la temporada, pero todavía tiene contrato hasta 2028.

En la medular encontramos otros dos jugadores de los que se hablará en verano: Eduardo Camavinga y Dani Ceballos. El francés ha perdido protagonismo de manera alarmante, viéndose superado ante la irrupción Thiago Pitarch en los planes de Álvaro Arbeloa y mostrando un nivel muy por debajo del esperado cuando llegó al Santiago Bernabéu. Si llega una buena oferta, podría salir.

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En cuanto a Ceballos, la historia es la misma de todos los veranos: es el último centrocampista de la plantilla y cada vez que tiene oportunidad de jugar y gozar de continuidad, se lesiona. Su renovación hasta 2027 sigue siendo un misterio. Cumplirá 30 años en verano, por lo que será el último año para intentar sacar algo de dinero por un traspaso.

Las salidas de Mastantuono y Gonzalo García

En ataque, hay dos futbolistas llamados a cambiar de aire si quieren gozar de minutos: Franco Mastantuono y Gonzalo García. El argentino se ha convertido en una de las grandes decepciones de la temporada y ha ido perdiendo protagonismo conforme avanzaba el curso. Sus sensaciones cada vez que ha saltado al terreno de juego han sido muy pobres y todo invita a pensar en que podría salir cedido en busca de minutos.

Respecto a Gonzalo, su problema es que tiene delante a Vinicius, Mbappé y Brahim Díaz. Incluso a Rodrygo, aunque su lesión va para largo. La condición de intocables de los dos primeros reduce las oportunidades para el resto de aspirantes. Ya se ha quedado sin minutos en los dos últimos partidos, por lo que no se descarta un cambio de aires en verano.

A esta gran lista de posibles salidas se podría añadir Andriy Lunin, con una situación extensible a casi todos los porteros suplentes del mundo. Sólo ha jugado cinco partidos en toda la temporada y, una vez más, deberá decidir si sigue otro año a la sombra de Courtois o si cambia de club en busca de un rol como titular.