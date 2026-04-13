El atacante se incorporará a la cantera el próximo verano procedente del Castellón

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Fichaje cerrado en el Real Madrid. El CD Castellón ha anunciado este lunes un acuerdo con el club blanco por Fran Santamaría, que llegará a la cantera madridista el próximo verano para reforzar la delantera. Se trata de un atacante de 17 años de edad que ha alternado el filial y el juvenil durante el presente curso, en el que suma 15 goles. La próxima temporada se incorporará al Castilla para dar el salto a Primera RFEF.

"El CD Castellón y el Real Madrid CF han llegado a un acuerdo para el traspaso de Fran Santamaría (2008) al conjunto blanco para la próxima temporada. El jugador abandona la disciplina albinegra tras toda una vida ligada al club de su ciudad", ha anunciado la entidad valenciana.

"Siendo de segundo año en la categoría Juvenil, Fran ha anotado 2 goles en 15 encuentros con el CD Castellón ‘B’ en Segunda Federación, a los que hay que sumar otras 13 dianas en 17 encuentros en División de Honor con el Juvenil ‘A’. Hasta que comenzó a trabajar en dinámica con el filial albinegro, el delantero era el máximo goleador del grupo en la categoría más alta del fútbol juvenil", añade el Castellón en su comunicado

Fran Santarmaría se despide del Castellón

Fran Santamaría, además, ha publicado un mensaje a través de sus redes sociales en el que se despide el club albinegro: "Llegó el día que nunca me habría imaginado. He disfrutado ocho años en el club de mi vida y hoy me despido de mi Castellón, en el que me he formado como jugador y, más importante, como persona".

"Me gustaría dar las gracias a mi familia y amigos por guiarme siempre con humildad y esfuerzo. A todos los cuerpos técnicos con los que he estado durante estas temporadas y a cada uno de los compañeros con los que he compartido tantas experiencias. He sido y seré siempre un albinegro más", ha escrito el futbolista en su cuenta de Insgram, acompañado de varias imágenes durante su larga etapa en el Castellón.