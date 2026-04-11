Toni Kroos da esperanzas al Real Madrid: “El Bayern no mantiene su nivel en la vuelta”

Fran Duarte 11 ABR 2026 - 12:18h.

El exmadridista, Toni Kroos, ve al Real Madrid favorito para pasar la eliminatoria de Champions contra el Bayern Múnich

Hacía años que el Bernabéu no salía con este enfado: "¿Así vamos a remontar en Múnich?"

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La situación en el Real Madrid es muy preocupante. El equipo de Arbeloa lo apuesta todo a la Champions League después del empate contra el Girona que deja LALIGA a punto de caramelo para el FC Barcelona. Los blancos viajarán esta semana a Múnich para intentar remontar el 1-2 de la ida en el Bernabéu y certificar su pase a semifinales. No va a ser nada fácil, pero Toni Kroos confía en la mística del Real Madrid en su competición fetiche.

El excentrocampista del Real Madrid valoró la eliminatoria contra el Bayern en su podcast Einfach mal luppen, que comparte con su hermano Félix, y apuntó un detalle clave para la vuelta en el Allianz Arena. “No me sorprendió lo que pasó en el partido, aunque el Bayern firmó una excelente actuación, pero lo que ocurrió después de ponerse 0-2 fue el aspecto más llamativo mentalmente. En los últimos años, el Bayern ha ofrecido buenas actuaciones contra el Real Madrid, pero en los partidos de vuelta a menudo no logra mantener su nivel o asegurar la clasificación, viéndose afectado por pequeños detalles”, comenta Toni Kroos.

Toni Kroos y el ADN del Real Madrid en Champions

Para Kroos el factor mental es importantísimo y ahí lleva las de ganar el Real Madrid. “La ventaja de 0-2 debía servir para cerrar el partido mentalmente y eliminar cualquier duda sobre el resultado, pero lo que me sorprendió fue que el Bayern empezó a replegarse y a defender con menos intensidad”. El gol de Mbappé lo cambió todo y dejó abierta una eliminatoria que parecía sentenciada. “En ese momento, el Bayern tenía el control total del partido y yo esperaba que siguiera dominando o que incluso ampliara la diferencia. Pensé que mantendría el control mediante la posesión o añadiría un tercer, cuarto y quizás incluso un quinto gol, pero ocurrió todo lo contrario”, analiza el alemán. “El error cometido por Upamecano contra Vinícius fue un punto de inflexión en el partido. Después de eso, el Real Madrid mostró su carácter y creó varias ocasiones peligrosas entre los minutos 60 y 75 a pesar de ir perdiendo 0-2”.

Si hay un equipo acostumbrado a lograr lo impensable, ese es el Real Madrid. El equipo blanco ya ha demostrado su ADN competitivo en Europa y en el Bayern no lo tendrán nada fácil para defender el resultado. “En mi opinión, el Real Madrid es el equipo más peligroso del mundo cuando los partidos se convierten en un caos ofensivo y en un ida y vuelta; es un estilo que adora. Esa es la razón por la que el Real Madrid estuvo cerca de empatar. El partido podría haber terminado 3-3, pero acabó 1-2. Desde mi punto de vista, el Bayern debió ser capaz de gestionar mejor el partido, ya sea manteniendo la ventaja de dos goles o aprovechando los espacios para marcar el 1-3 o el 1-4”, sentencia Toni Kroos.