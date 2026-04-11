Fran Duarte Madrid, 11 ABR 2026 - 09:38h.

En vídeo: La indignación del madridismo tras caer contra el Girona que refleja lo que ha sido esta temporada

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El madridismo salió muy indignado después del empate contra el Girona que deja LALIGA casi imposible para los blancos. Ahora toca viajar a Múnich para intentar remontar el 1-2 de la ida contra el Bayern y salvar así una temporada nefasta. ElDesmarque estuvo tras el pitido final en el Santiago Bernabéu y recogió el enfado mayúsculo de una afición que llevaba mucho tiempo sin reaccionar así. Desde pedir que salgan la mitad de la plantilla a valorar la remontada del equipo en Champions después de la actitud vista en el último tropiezo liguero. Puedes ver la encuesta en el vídeo superior.