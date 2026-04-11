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Hacía años que no salía el Bernabéu con este enfado: "¿Así vamos a remontar en Múnich?"

La indignación del madridismo tras caer contra el Girona que refleja lo que ha sido esta temporada
La indignación del madridismo tras caer contra el Girona que refleja lo que ha sido esta temporada. ElDesmarque
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El madridismo salió muy indignado después del empate contra el Girona que deja LALIGA casi imposible para los blancos. Ahora toca viajar a Múnich para intentar remontar el 1-2 de la ida contra el Bayern y salvar así una temporada nefasta. ElDesmarque estuvo tras el pitido final en el Santiago Bernabéu y recogió el enfado mayúsculo de una afición que llevaba mucho tiempo sin reaccionar así. Desde pedir que salgan la mitad de la plantilla a valorar la remontada del equipo en Champions después de la actitud vista en el último tropiezo liguero. Puedes ver la encuesta en el vídeo superior.

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