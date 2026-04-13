⁠Luís Figo avisa al Bayern: “Si un equipo tiene la grandeza para remontar es el Real Madrid”

Redacción ElDesmarque Madrid, 13 ABR 2026 - 13:46h.

El embajador de Betfair ve a los blancos con opciones de pasar: “La eficacia de Mbappé y Vinicius será clave, pero es importante aguantar el ataque del Bayern”.

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Luis Figo, leyenda del Real Madrid, FC Barcelona y embajador de Betfair, ve al equipo blanco con opciones de superar la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League frente al Bayern de Múnich pese al 1-2 encajado por los merengues en la ida. El ganador del Balón de Oro del año 2000 considera que sería una gesta imposible para cualquier otro equipo… pero no para un Real Madrid que combina, según su reflexión, los dos elementos clave para conseguirlo: su enorme talento y ser un club memorable.

“Sin duda es una eliminatoria difícil y el 1-2 es un resultado complicado de dar la vuelta, pero si hay un equipo con la grandeza y la calidad para conseguirlo, ése el Real Madrid. Por eso, a pesar del resultado desfavorable del Bernabéu y de la historia que tiene esta competición, creo que el Real Madrid puede pasar a semifinales”, dijo Figo.

Luís Figo dice que la clave para remontar es tener el control del partido

En su carrera se ha visto las caras en 11 ocasiones frente a los bávaros con Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán, nueve de ellas en Champions. Fue autor de un gol contra los germanos en el viejo Estadio Olímpico de Múnich (derrota 2-1) y el luso ha vivido todo tipo de escenarios frente a este equipo, uno de los rivales que más le ha puesto en complicaciones.

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Desde esa experiencia, el portugués avisa que recuperar la eficacia que le faltó a Vinicius y Mbappé en el Bernabéu será importante, pero Figo cree que habrá otras claves por encima. “Sin duda que la eficacia es importante y más en un partido como éste. Además, se juega fuera de casa y con desventaja en el primer partido. Es obvio que, si Vinicius y Mbappé son eficaces y están acertados, será mucho más fácil conseguir un resultado positivo”, empieza su reflexión el luso. “Pero lo importante es sostener la fuerza del ataque del Bayern. No sufrir y tener, cuanto antes, el control del partido”, analizó el embajador de Betfair.

Luís Figo afirma que Jude Bellingham puede sustituir a Aurélien Tchouaméni

Para ese duelo, el Real Madrid acudirá con una baja clave: Tchouaméni, que no podrá jugar por sanción. Figo sabe que es un asunto importante, pero cree que hay argumentos deportivos para no llamar a la alarma por esa ausencia. “Sí, es una baja llamativa. Tchouaméni es un jugador importante en el equilibrio del equipo, pero creo que el Real Madrid tiene variantes para sustituirlo”, afirma. “¿Si el sustituto podría ser Bellingham? Creo que sí. Ha demostrado en el partido de la ida en el Bernabéu que ha entrado muy bien desde el banquillo y que tiene calidad de sobra para poder ser desequilibrante y cambiar el resultado. Para mí, Bellingham siempre debería estar en el campo, lógico”, insistió el portugués.

Luís Figo tiene devoción por Michael Olise

En el lado contrario, en el Bayern, Figo destaca la calidad de uno de los hombres que más impresionó al Bernabéu: Michael Olise. “Es que hizo un partidazo. Tiene una calidad increíble”, comenta haciendo énfasis en la palabra ‘increíble’. “Me encanta cómo jugador. Si sigue su proyección, será siempre un candidato al Balón de Oro. Es un extremo único ahora mismo y juega en un equipo top como el Bayern de Múnich. ¿Si podría jugar en el Real Madrid? Tiene calidad para jugar en cualquier equipo del mundo, sea el Madrid u otro”, zanjó su análisis el embajador de Betfair.