Andrea Esteban 12 ABR 2026 - 12:46h.

El Real Madrid homenajeó a 730 socios con insignias por 50 y 60 años de fidelidad

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El Real Madrid vivió este domingo uno de sus actos más emotivos con la entrega de insignias a sus socios más veteranos en la Ciudad Real Madrid. Bajo la presidencia de Florentino Pérez, el club homenajeó a 730 madridistas con décadas de fidelidad, en una jornada cargada de sentimiento, memoria y orgullo blanco que volvió a poner en valor el significado del madridismo más allá de los títulos.

Un homenaje cargado de emoción y memoria

El acto arrancó con un solemne minuto de silencio en recuerdo de los socios fallecidos, marcando el tono de una ceremonia profundamente emotiva. Florentino Pérez quiso poner en valor el legado familiar del madridismo: “Hoy seguro que os acordáis de vuestros padres, de vuestras madres, de vuestros abuelos… con los que aprendisteis a vivir el madridismo.”

Un total de 730 socios fueron homenajeados: 440 recibieron la insignia de oro por 50 años de fidelidad, mientras que 290 fueron distinguidos con la de oro y brillantes por alcanzar los 60 años como miembros del club.

El propio presidente compartió su experiencia personal al recordar cuando recibió su insignia de manos de Amancio Amaro, reforzando el vínculo emocional con los homenajeados.

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El mensaje al madridismo

Más allá del reconocimiento, Florentino definió lo que significa ser del Real Madrid: “Es una actitud ante la vida: trabajo, sacrificio, superación, humildad, respeto y solidaridad.”

El presidente también hizo balance de los éxitos recientes, recordando los 58 títulos en los últimos 15 años, entre ellos seis Copas de Europa de fútbol y tres de baloncesto, aunque pidió valorar la dificultad de cada logro.

Además, destacó la dimensión global del club, con más de 700 millones de seguidores en todo el mundo, y puso en valor proyectos como el nuevo Santiago Bernabéu o la labor de la Fundación Real Madrid.

El discurso terminó con un mensaje claro y reconocible: “Aquí nadie se rinde. Vamos a seguir luchando año tras año para seguir sumando títulos.”