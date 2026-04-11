Fran Duarte 11 ABR 2026 - 11:03h.

El entrenador del Lyon le pide mucho más a Endrick y espera que despierte de aquí al final de temporada hasta que termine su cesión

Endrick revoluciona Brasil en 20 minutos y manda un mensaje directo a Arbeloa

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El idilio de Endrick con el Olympique de Lyon comienza a esfumarse. El equipo atraviese a una racha malísima de seis partidos sin conocer la victoria y tras las duras eliminaciones en la Copa de Francia y en la Europa League a manos del Celta de Vigo. El brasileño comenzó su cesión por todo lo alto, siendo importante y marcando goles, justo lo que buscaba Paulo Fonseca de él cuando llegaron a un acuerdo de cesión con el Real Madrid. Sin embargo, algo ha cambiado en los últimos partidos y su entrenador no ha dudado en exigirle mucho más.

La temporada se complica cada vez más para el Lyon y su entrenador, Paulo Fonseca, tiene claro que necesita el mejor rendimiento de sus jugadores para revertir la situación. Eso incluye también a Endrick. Su llegada al conjunto lionés supuso un antes y un después para el equipo, pero poco a poco ha ido bajando su rendimiento, sobre todo después del parón de selecciones. Precisamente, a pesar de no jugar contra Francia, fue fundamental en la victoria contra Croacia provocando un penalti y dando una asistencia. "No estoy contento con el rendimiento de Endrick. Estaba cansado después del viaje a Brasil, pero tiene la responsabilidad de hacer más. Lo necesitamos”, ha comentado Fonseca antes del próximo encuentro de la Ligue 1 contra el Lorient.

El objetivo del Real Madrid con Endrick

La situación del delantero brasileño también preocupa en el Real Madrid. Los blancos pretendían que Endrick pudiese despegar en el fútbol europeo, aunque no fuese en la liga española, y vivieron con entusiasmo sus primeros partidos, siempre con la intención clara de recuperarle para la temporada que viene. Sin embargo, pese a ese inicio casi meteórico con un hat-trick incluido en verano, el Lyon se ha ido derrumbando poco a poco al mismo tiempo que el brasileño y ahora desde la entidad blanca esperan que en esta recta final recupere su mejor versión. La situación no es la mejor, pero Fonseca confía en poder cambiar esta dinámica y para ello asegura que “Endrick necesita dar más de sí y estar más disponible”, deslizando que ahora dependen demasiado de Alfonso Moreira, jugador que hasta hace nada estaba en la tercera división de Portugal.