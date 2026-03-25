Jorge Morán 25 MAR 2026 - 23:17h.

El brasileño habló desde la concentración de Brasil

Endrick se transforma en el Olympique de Lyon para encajar en el once del Real Madrid

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Endrick está de vuelta en la Selección Brasileña. Su nivel en el Lyon, en dónde se ha destapado después de su cesión, le ha devuelto al equipo entrenado por Carlo Ancelotti a un paso de disputar el Mundial 2026. Y aunque el delantero no piensa en otra cosa que en liderar al equipo francés en lo que resta de temporada, sabe que su sitio está en un Real Madrid en dónde espera poder triunfar.

"El Real Madrid sigue de cerca a todos sus jugadores, en todos los clubes en los que están cedidos. Sé que no tengo que preocuparme por eso, sino solo por dar lo mejor de mí aquí", dijo el delantero brasileño en una entrevista concedida a AS.

Endrick, sin noticias de Álvaro Arbeloa

Aunque todavía es un futbolista joven, pese a la experiencia que ha logrado, Endrick es consciente de la dificultad que supone jugar en un equipo como el madridista. "Es el club más exitoso del mundo. Es difícil para todos jugar en el Madrid. Es difícil para los jóvenes y para los veteranos, porque siempre están buscando nuevos talentos", explica.

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A estos se le suma la exigencia de un Bernabéu sin apenas paciencia. "La afición se vuelve impaciente por las novedades y quiere ver a los nuevos fichajes jugar rápidamente, pero sabemos que no siempre es posible", comenta a AS.

Endrick marchó del Real Madrid por las pocas oportunidades que tenía con Xabi Alonso y aunque el donostiarra ya no está, todavía no ha tenido noticias de Arbeloa. "Aún no hemos hablado. Estoy concentrado en el Lyon. Apoyaré al Madrid en la Champions League, pero estoy totalmente dedicado al Lyon", comentó.

La ambición de Brasil en el Mundial 2026

Aunque no tiene su sitio asegurado en la lista de Ancelotti, Endrick se ve disputando el Mundial con Brasil. "Me siento de lo mejor posible. Ya he vivido la alegría de defender a la selección, de marcar goles, pero cada convocatoria parece ser la primera. Ahora es especial, porque es año de Mundial", comentó.

"Tengo que ganarme un puesto en el equipo. Prestar atención a cada entrenamiento, a los planes, a las ideas del entrenador. Hay muchos jugadores de alto nivel. Esta convocatoria es una oportunidad, pero no una garantía", señaló sobre como convencer a Ancelotti.

Un Mundial en el que la 'Canarinha' volverá a ser favorita, pese a tantos años de sequía. "Brasil nunca es una sorpresa entre los favoritos. La sorpresa sería un Mundial sin Brasil en las fases finales. No puedo pensar de otra manera. Siempre que Brasil ha ganado, se ha enfrentado a grandes equipos", comentó en AS.

"Nunca ha sido fácil ser campeón. No lo será ahora. Pero creo que Brasil va a por el título. En Brasil, no podemos pensar en otra cosa que no sea el título. Incluso con los malos resultados en los últimos Mundiales, todo el mundo espera ver a Brasil llegar a las fases finales como favorito. Hay muchos jugadores en los mejores clubes del mundo. Formar parte de un grupo que es visto de esta manera es un honor", zanjó.