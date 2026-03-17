Neymar estalla contra Ancelotti tras quedarse fuera de la convocatoria de Brasil: "No puedo quedarme callado"

Redacción ElDesmarque Madrid, 17 MAR 2026 - 09:09h.

Neymar no está contento con la decisión de Carlo Ancelotti y ha hablado públicamente sobre ello

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La relación entre Neymar Junior y la selección brasileña pasa por uno de sus momentos más tensos. Carlo Ancelotti ha dejado fuera de la convocatoria al delantero del Santos para los encuentros ante Francia y Croacia y su decisión ha generado polémica, sobre todo por el caché y contexto actual del jugador, que está teniendo minutos y un buen rendimiento con su club. Su imagen ya no es la de un jugador parado o fuera de ritmo, está dejando sensaciones positivas y, sin estar en su mejor versión, lleva 2 goles y 2 asistencias en 4 partidos desde que volviera a jugar el 16 de febrero. El de Sao Paulo ha mostrado su descontento de manera pública y ha opinado sobre la decisión de Ancelotti pero se muestra confiado y asegura que irá al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

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Neymar Junior ha hablado sobre su ausencia en la lista de Brasil

Neymar Junior no ha querido quedarse callado tras la no convocatoria con la selección brasileña y ha hecho varias declaraciones al respecto: "Voy a hablar porque no puedo quedarme callado. Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado, pero la concentración sigue siendo la misma", dijo el delantero del Santos a MadHouseTV. El jugador brasileño no disputa un partido con la selección de su país desde octubre de 2023 pero sigue confiando en que estará dentro de la lista para el Mundial de este año: "Lograremos nuestro objetivo" confesó. Carlo Ancelotti también opinó sobre esto y fue claro con las opciones de Neymar para la convocatoria de la Copa del Mundo: "Neymar puede estar en el Mundial. ¿Por qué no lo he convocado ahora? Porque no está al 100% y, en este momento, necesitamos jugadores que estén en perfectas condiciones. La lista final será otra historia, él tiene que seguir trabajando" declaró el italiano.

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Las apuestas de Carlo Ancelotti

La lista de de Carlo Ancelotti para los partidos ante Francia y Croacia es la señal de que Brasil apuesta en la delantera por el futuro y por los jugadores que están rindiendo a un alto nivel en sus clubes. La lesión de Rodrygo ha abierto algunos huecos y Endrick ha entrado en la convocatoria después de marcar 6 goles y dar 4 asistencias en 12 partidos desde llegara al Olympique de Lyon en el mercado invernal. Algunas sorpresas como Igor Thiago, delantero del Brentford que lleva 22 goles esta temporada o Rayan, que llegó al Bournemouth en enero y que está dejando grandes actuaciones, pueden llamar la atención pero está claro que Ancelotti no se casa con nadie y quiere aprovechar al máximo la dinámica y el buen momento de estos jugadores.