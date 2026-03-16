eldesmarque.com Sevilla, 16 MAR 2026 - 20:40h.

Carlo Ancelotti 'complica' la vuelta de Antony a Brasil

Carlo Ancelotti tampoco llama a Neymar

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El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, convocó este lunes a los delanteros Vinícius Junior y Endrick, y excluyó nuevamente tanto a Neymar, como al jugador del Betis Antony, de la lista para los amistosos de este mes con Francia y Croacia.

El técnico italiano divulgó una lista de 26 convocados con numerosas novedades, como el centrocampista Gabriel Sara (Galatasaray) y el joven delantero Rayan (Bournemouth).

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El seleccionador lamentó no haber podido observar a Neymar cuando acudió al partido del martes pasado entre Santos y Mirassol, ya que el delantero no jugó por fatiga muscular, y repitió que solo convocará para el Mundial a los que estén al 100 % de sus condiciones físicas.

Ancelotti explicó que, además de sustituir a varios futbolistas importantes para la selección que están lesionados, quiere probar a nuevos jugadores que no conoce personalmente, antes de definir la lista final de convocados.

En la lista divulgada este lunes destacaron por su ausencia jugadores de confianza de Ancelotti y con altas probabilidades de disputar el Mundial, pero que se recuperan de lesiones en este momento. Entre los excluidos por lesión figuran los defensas Éder Militão (Real Madrid) y Caio Henrique (Mónaco), el lateral derecho Vanderson (Mónaco), el centrocampista Bruno Guimarães (Newcastle) y el delantero Estevão (Chelsea).

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Tampoco está en la lista el delantero Rodrygo (Real Madrid), otro de los favoritos de Ancelotti, ya que fue sometido a una cirugía la semana pasada por una grave lesión en una rodilla y se perderá el Mundial, pues estará de baja unos diez meses.

Los amistosos con Francia y Croacia serán los últimos partidos de Brasil antes de que el entrenador italiano divulgue la lista final de los brasileños que disputarán el Mundial 2026, por lo que las opciones de que Antony acuda a la cita veraniega están actualmente bajo mínimos.

La Canarinha se enfrentará a Francia el 26 de marzo en el Gillette Stadium de Boston y a Croacia el 31 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando.

Lista de convocados de Brasil:

Porteros: Alisson (Liverpool-GBR), Bento (Al-Nassr-KSA) y Ederson (Fenerbahçe-TUR).

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus-ITA), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit-RUS), Gabriel Magalhaes (Arsenal-GBR), Ibáñez (Al-Ahli-KSA), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG-FRA) y Wesley (Roma-ITA).

Centrocampistas: Andrey Santos (Chelsea-GBR) Casemiro (Manchester United-GBR), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Itthad-KSA) y Gabriel Sara (Galatasaray-TUR).

Delanteros: Endrick (Lyon-FRA), Gabriel Martinelli (Arsenal-GBR), Igor Thiago (Brentford-GBR), Joao Pedro (Chelsea-GBR), Luiz Henrique (Zenit-RUS), Matheus Cunha (Manchester United-GBR), Raphinha (Barcelona-ESP), Rayan (Bournemouth-GBR) y Vinícius Junior (Real Madrid-ESP).