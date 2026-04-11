La contundente crítica de Mati Prats tras el penalti no pitado a Kylian Mbappé: "Un homenaje a Negreira"

Alberto Cercós García 11 ABR 2026 - 15:24h.

Mati Prats no da crédito a lo que sucedió con el VAR en el Santiago Bernabéu: no entiende que no pitasen el penalti a Mbappé

El aplaudido discurso de Mati Prats por las quejas del Barça por el arbitraje: "Estás deslegitimado para protestar"

Compartir







Lo sucedido con Kylian Mbappé y el Real Madrid en el último partido de los blancos está dando mucho de qué hablar. Pero no sobre su nuevo tropiezo en forma de empate ante el Girona, sino por la actuación del árbitro y del VAR. Y es que tras el 1-0 de Fede Valverde y el 1-1 de Thomas Lemar, una acción acaparó todos los focos: una acción donde Mbappé es protagonista. El delantero francés terminó con la frente ensangrentada y reclamando penalti. Ni el árbitro ni el VAR intervinieron; y eso, a Mati Prats, no le concuerda.

El presentador de ElDesmarque Mediodía no da crédito a lo ocurrido en el Santiago Bernabéu. "A Mbappé no le pitaron un penalti que era como una catedral. Que no lo vea el árbitro de campo, que por cierto era más chulo que un ocho, me parece grave. Pero, ¿y el VAR? ¿Acaso este no es un error claro, obvio y manifiesto? Oye, a lo mejor estamos en la jornada retro y lo de ayer era un homenaje al ínclito Negreira. O a lo mejor no había ni VAR, ¿no? Como hace 20 años", dice sin tapujos el periodista, en un editorial que puedes ver completo en el vídeo superior.