Andrea Esteban 12 ABR 2026 - 20:27h.

El Real Madrid aparece como posible destino

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La renovación de Nico Schlotterbeck con el Borussia Dortmund lejos de calmar las aguas ha abierto un nuevo foco de tensión. El central alemán fue silbado por su propia afición durante el duelo ante el Bayer Leverkusen, por la desconfianza tras salir a la luz la conocida como ‘cláusula Real Madrid’ en su nuevo contrato.

Qué es la ‘cláusula Real Madrid’ y por qué molesta

Detrás del enfado de la grada está un detalle clave. Según informaciones desde Alemania, el nuevo contrato de Schlotterbeck incluiría una cláusula de rescisión de entre 50 y 60 millones de euros, válida solo para un grupo reducido de grandes clubes europeos.

Entre ellos podría estar el Real Madrid, que sigue de cerca al defensor para reforzar su eje central. De ahí el término ‘cláusula Real Madrid’: una puerta de salida preferencial para la élite.

El problema para la afición del Dortmund es evidente: la renovación pierde fuerza simbólica si el jugador podría marcharse en cualquier momento por una cantidad asumible para los grandes clubes. Una situación que alimenta la sensación de que su continuidad no está garantizada ni siquiera a corto plazo.

Pitos en el estadio y defensa institucional

La reacción en el Signal Iduna Park fue inmediata. Parte de la grada sur recibió con silbidos al central tanto en la presentación de la alineación como en varias acciones durante el partido.

Desde el club, la respuesta fue firme. El directivo Carsten Cramer salió en defensa del futbolista: “No es aceptable. Los jugadores del Borussia Dortmund merecen apoyo desde el momento en que pisan el campo".

También analizó la situación el exjugador Sami Khedira, que explicó el sentir de la grada: “Si renuevas ahora y te vas tres meses después, a nadie le gusta. En Dortmund, con un ambiente tan emocional, es normal que haya enfado". El caso deja una imagen poco habitual: un jugador renovado… pero cuestionado por su propia afición.