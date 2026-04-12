Kylian Mbappé hace saltar las alarmas y se ausenta a tres días del Bayern-Real Madrid

Joaquín Anduro 12 ABR 2026 - 13:41h.

Mbappé, ausente por "molestias y precaución" en el entrenamiento

La contundente crítica de Mati Prats tras el penalti no pitado a Kylian Mbappé: "Un homenaje a Negreira"

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El Real Madrid está centrado ya en el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League con la visita al Bayern de Múnich después de haber tirado casi definitivamente LALIGA EA Sports con su empate del pasado viernes ante el Girona. Los blancos buscarán remontar en el Allianz Arena el 1-2 bávaro del Santiago Bernabéu y han preparado este domingo el encuentro con la ausencia de Kylian Mbappé, que ha hecho saltar las alarmas.

El jugador francés ha sido baja en esta sesión en Valdebebas por "molestias y precaución", tal y como ha confirmado el club en su página web. El galo tuvo que recibir puntos en la ceja después del codazo de Vitor Reis en el último choque liguero que disparó la polémica al no señalar Alberola Rojas penalti por la acción pese a que el madridista acabó sangrando. Este domingo, el propio jugador ha compartido la herida en sus redes sociales.

Ese golpe ha derivado en las molestias de las que informa el Real Madrid y, en el club, han preferido que Kylian Mbappé no se ejercitase este domingo en Valdebebas. Una sesión en la que las únicas bajas han sido Thibaut Courtois, que sigue su proceso de recuperación, y Rodrygo Goes, baja para lo que queda de temporada, ya que Ferland Mendy pudo regresar y disputar unos minutos ya ante el Girona.

El Real Madrid, en busca de la remontada en Múnich

El Real Madrid buscará la machada en Múnich en busca de la remontada del 1-2 en el Santiago Bernabéu en un partido que puede significar el fin de la temporada para los merengues. El 1-1 ante el Girona y el triunfo del Barça en el derbi ante el Espanyol han dejado a los culés con nueve puntos de ventaja en el liderato de LALIGA EA Sports y, con siete jornadas por disputarse, la diferencia es prácticamente insalvable.

Los de Álvaro Arbeloa buscarán en la Champions League salvar la temporada con el único título que podrían llevarse a sus vitrinas en esta 25/26. En la Supercopa de España, los blancos cayeron en la final ante el Barcelona por 3-2 mientras que, en Copa del Rey, sufrieron un varapalo ante el Albacete en el debut del técnico salmantino en octavos de final de la competición.