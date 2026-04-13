Fran Fuentes 13 ABR 2026 - 15:51h.

"¿Es buenísimo? Sí, pero el fútbol, once contra once, no funciona así", reflexiona

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Kylian Mbappé está recibiendo multitud de críticas por dos razones: la primera es su rendimiento en los últimos encuentros, en los que, consideran muchos aficionados, está pecando de individualista. El segundo motivo es por su desconexión del juego colectivo del Real Madrid. Y es que al astro francés, cuyos números no son debatibles, sí genera discrepancias por sus problemas a la hora de presionar, de colocarse y de saber interpretar qué pide la jugada en cada momento. A este respecto, Rubén Uría y Jorge Picón debaten en ElDesmarket, el videopódcast de ElDesmarque presentado por Rafa Máinez que puedes disfrutar a través de Mediaset Infinity.

Para nuestro presentador es difícil hablar de sentar al delantero francés: "Al final los goles están ahí. Me refiero, tú no puedes sentar, en mi opinión, a un futbolista que te marca 50 goles en la temporada, 40 goles en la temporada. Porque te los marca. Porque tú has traído aquí a Mbappé para ganar títulos, que es verdad que no lo está ganando, perfecto, pero para marcar goles".

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Y es que Rubén Uría cree que las cifras no lo explican todo: "¿Por qué no? Si fuera tenis... Yo es que creo que es un debate que a mucha gente no le gusta, pero a mí me parece un debate interesante, en el sentido de, cuando tú fichas a un jugador, ¿para qué lo haces? ¿Para que el jugador se revalorice, para que el jugador meta muchos goles, para que el jugador saque pecho de que gana títulos individuales? Para que te ayude a ganar. Y ahí, estoy con Jorge Picón, Mbappé no está ayudando a ganar al Madrid", reflexiona.

En este sentido, el periodista y colaborador de ElDesmarket tiene claro que, pese a sus goles, es plenamente sustituible por un jugador de otras características y el colectivo seguiría funcionando: "Mbappé está metiendo un montón de goles y hay quien dice, bueno, pero es que sin los goles de Mbappé, ¿dónde estaría el Madrid? Eso es una parte de la verdad y otra es: y con un jugador que defendiera, ¿dónde estaría el Madrid? O con un nueve fijo. Y ya no te digo, con dos que presionaran, ¿dónde estaría?", comenta.

Rubén Uría, muy claro con lo de Kylian Mbappé: "Al fútbol juegan once"

Y es que un jugador superlativo no puede opacar las necesidades colectivas: "Lo que digo es que al fútbol juegan 11. Es un deporte colectivo. ¿Mbappé es muy bueno? Sí, es buenísimo. ¿Un tío que te puede marcar 50-60 goles por temporada es buenísimo? Sí, es buenísimo. Pero los datos están ahí. Los partidos también. Y lo que te dicen es que la táctica no puede ser la del Príncipe de Bel Air: dársela a Will. Pues esto es lo mismo. Dársela a Mbappé, no. El fútbol 11 contra 11 no funciona así", explica.

En este sentido, Rubén Uría cree que son los jugadores los que deben estar al servicio del equipo: "Hay un jugador que tiene unas cifras maravillosas, pues esas cifras son para él. Para sus contratos de publicidad, para sus goles, para su nombre, para su mayor gloria. Pero que el Madrid, primero, no necesitaba a Mbappé porque el Madrid ya es el mejor club sin Mbappé. Eso primero. Ya era campeón de Europa, ya ganaba muchas cosas. Pero segundo, si traes a Mbappé es para que Mbappé juegue a favor del equipo y no a favor de sus números. Esto es el debate que hay que tener. Pero hay que tenerlo con Mbappé, con Vinicius, con Bellingham, con todos los que tú fichas", asegura.

Esto es algo que, a su entender, sucede en todos los clubes: "Hay que sacarlo del Madrid, porque vayamos al Barcelona. En el FC Barcelona, tú traes una estrella muy buena, por ejemplo, el próximo verano. ¿Tú qué le vas a pedir? Que juegue para el equipo. No le vas a pedir que sea un verso libre. Pues lo que pasa con Mbappé es que Mbappé es un verso libre. El Madrid no puede estar continuamente, de diez balones en ataque, dándole nueve a Mbappé para que se la juegue él. Sabemos que es muy bueno, que se va de cuatro y de cinco Pero eso no es el fútbol colectivo. No lo es". sentencia.