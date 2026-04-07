El madridismo espera que Mbappé dé un paso más en las grandes noches

Saray Calzada 07 ABR 2026 - 16:01h.

ElDesmarque pregunta a los madridistas qué esperan de Mbappé en el partido contra el Bayern

Alkorta apunta lo que Arbeloa tiene que pedirle a Mbappé y Vinicius: "Mucho más sin balón"

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El Real Madrid se enfrenta al Bayern de Múnich en uno de los duelos europeos por excelencia. Para este duelo los favoritos son los alemanes que vienen haciendo una gran temporada. Los blancos se han mostrado más irregulares y parte de sus victorias se han producido por grandes actuaciones individuales. El madridismo sabe que si alguien puede hacer lo imposible para pasar son ellos y también que necesitarán que sus estrellas resurjan para doblegar al rival. Uno del que se espera mucho es de Kylian Mbappé.

El francés ya dejó atrás sus problemas en la rodilla y ya está de vuelta. Contra el Mallorca jugó, pero falló algunas ocasiones que luego costaron caro al equipo. ElDesmarque ha salido a la calle para preguntar a los madridistas qué esperan de Kylian y si creen que debe dar ese paso adelante en las grandes noches.

Arbeloa tiene confianza absoluta en Mbappé

Su entrenador tiene claro a quién dirige y lo que espera de él. “Está claro que Mbappé tiene condiciones distintas a la de Brahim y por ahí tenemos que jugar de una manera diferente. Pero estoy encantado de tener esos grandísimos jugadores a disposición. Mbappé vino para jugar este tipo de partidos. Es una suerte poder contar con todos y no tener un equipo con diez u once bajas”.

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Se ha hablado mucho de que con la vuelta de las estrellas, el Madrid ha perdido el bloque sólido que había conseguido durante algunas semanas. “A mí lo único que me importa es lo que pienso yo y es una suerte extraordinaria tener a un jugador como Mbappé en el equipo. Me pongo en la piel de los defensas que tienen que enfrentarse al Madrid”. "Mbappé lo sabe de sobra, ha soñado ser jugador del Madrid y lo que ha hecho nada fácil para venir al Madrid. Me gustaría que preguntarais esto después del Bayern", dijo al respecto.

Arbeloa tiene la confianza absoluta en el francés. Ya solo falta que responda en el campo y que cambie consiga cambiar de opinión a los que piensan que no está a la altura del club.