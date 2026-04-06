Fran Fuentes 06 ABR 2026 - 17:59h.

El colaborador de ElDesmarket compara su caso con el de Kevin Durant

Ya puedes ver el episodio completo del Desmarket

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Las dudas en torno al rendimiento de Kylian Mbappé en la derrota frente al RCD Mallorca ha levantado ampollas entre la afición del Real Madrid. Y es que, si bien dispuso de un par de ocasiones peligrosas, no logró ser decisivo ni desequilibrar el encuentro de ningún modo, llevando al equipo incluso a embotellarse en ataque durante algunos momentos. En este sentido, nuestro colaborador Jorge Picón ha planteado una diatriba muy importante en ElDesmarket, el videopódcast de ElDesmarque sobre el mercado de fichajes, presentado por Rafa Máinez, que puedes disfrutar a través de Mediaset Infinity: ¿el delantero francés influye en el juego del equipo o es un futbolista de puras cifras?

"Yo todavía quiero ver a un Real Madrid mejor con Kylian Mbappé sobre el terreno del juego. Quiero verlo porque no lo veo. Creo que es un jugador que sí, que es espectacular, que es eléctrico, que da chispa, que mete muchos goles. Pero creo que es un jugador que no mejora los equipos en los que está. No es capaz de mejorarlos, él tira del carro muchas veces y es capaz de eso, a través de su capacidad ofensiva. Voy a decir que soluciona partidos, aunque creo que en muchos partidos grandes se atasca. Pero yo todavía quiero ver que este Real Madrid, que viene de ganar la Champions hace dos temporadas, desde que llegó él, sea mejor equipo. Y no lo veo", afirma Jorge Picón.

Jorge Picón compara a Kylian Mbappé con Kevin Durant

En este sentido, nuestro colaborador lo compara con otro deportista determinante: "No sé si os gusta la NBA o a la gente le gusta la NBA. Yo lo he comparado con Kevin Durant. Kevin Durant es un jugador que todo el mundo decía que podía ser uno de los mejores de la historia. Y seguramente va a pasar a la historia como uno de los mejores. Pero es un jugador que tiene la fama de que a sus equipos no los mejora. Es un gran jugador, enorme jugador, pero no mejora a sus equipos", reflexiona.

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Es por eso que Rafa Máinez plantea la siguiente pregunta a Jorge Picón: "¿Tú crees que es el problema del Madrid, asegurándote 30 goles por temporada?". El colaborador lo tiene claro: "Ahora mismo no es la solución. Para que el Madrid mejore ahora mismo, a mí Mbappé no me ha demostrado que el Madrid vaya a mejorar por Mbappé. Sí que me ha demostrado, por ejemplo, que va a mejorar por Valverde". El presentador lo tiene claro: "Pero eso no es culpa de Mbappé. El año pasado marcó 55 goles, este año lleva 30. Yo creo que el problema no es Mbappé", asegura, mientras que Picón lo tiene claro: "Antes no estaba, los jugadores metían 20 goles y ganaban la Champions", sentencia.