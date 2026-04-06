Celia Pérez 06 ABR 2026 - 08:51h.

La Premier, tras los pasos del francés

Los números de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa que señalan al actual técnico del Real Madrid

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Eduardo Camavinga vuelve a estar en el punto de mira. El Real Madrid cayó ante el Mallorca por 2-1 en un duelo que dejó bastantes señalados en el cuadro de Álvaro Arbeloa, entre ellos al centrocampista francés. Fue un encuentro en el que cumplió, pero en el que quedó señalado a raíz de la jugada del 1-0 en la que se desentendió de la defensa a Manu Morlanes. Todo ello aumenta aún más el momento de incertidumbre que vive esta temporada, físicamente complicada y rodeada de rumores sobre su futuro en el cuadro blanco.

Aunque todavía tiene contrato hasta 2029 con el Real Madrid, el francés no es una pieza intransferible dentro del equipo. Tampoco es que haya prisas por vender, pero es cierto que el futbolista se está replanteando su futuro y en el club no se cierran a su salida. Sigue siendo un jugador importante dentro del vestuario, pero no ha logrado la regularidad que se esperaba tras la marcha de Toni Kroos.

Entre los escenarios de una posible salida, en el diario Marca apuntan que la Premier League gana enteros. A pesar de que hace unos días salía a la luz el interés del PSG en él, lo cierto es que el club parisino tiene el centro del campo muy bien cubierto y no es una posición que se planteen cubrir como un nombre como el de Camavinga.

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A sus 23 años, Camavinga no está pasando una temporada fácil en el Real Madrid, en la que lleva 35 partidos disputados, dos goles y una asistencia. Los problemas físicos le persiguen desde agosto, en el que empezó perdiéndose el curso con un esguince de tobillo. Ya en diciembre volvió a sufrir una nueva lesión el tobillo que lo tuvo fuera casi 40 días y el mes pasado se perdió un par de partidos por un problema dental.