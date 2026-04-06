Pablo Sánchez 06 ABR 2026 - 13:54h.

Camavinga aumenta las dudas en el Real Madrid y los rumores de su salida

Análisis particular de la eliminatoria frente al Bayern

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Álvaro Arbeloa compareció ante los medios para analizar la ida de los cuartos de final de la Champions frente al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu. El técnico del Real Madrid pasó revista al estado de la plantilla y dejó atrás la derrota del pasado sábado en Mallorca. A su vez, salió en defensa de Mbappé y lo que aportará en la eliminatoria destacando lo bien que se ha impregnado de la filosofía del club pese a los debates existentes al respecto.

El míster merengue también analizó al cuadro germano y puso en valor el trabajo de Kompany al frente, además de opinar sobre algunos nombres propios del vestuario blanco.

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La rueda de prensa de Arbeloa

Mbappé: "Tiene condiciones y características distintas a las de Brahim y por ahí tenemos que jugar de una manera diferente. Estoy encantado de tener grandísimos jugadores a mi disposición. Estoy seguro que vamos a ver a un Kylian dando su mejor nivel y tirando del equipo como siempre ha hecho. Bellingham es otro de los grandes jugadores que tengo a mi disposición. Tener a un jugador como Mbappé en el equipo es una suerte extraordinaria. Sabe lo que es el Real Madrid, no tengo ninguna duda. Ha soñado con ser jugador del Real Madrid. Lo que ha hecho para venir aquí no ha sido nada fácil. Me gustaría que me preguntáseis eso después de la eliminatoria contra el Bayern".

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Sus números: "Es un dato curioso, la mentalidad es la del Madrid, ganar. Cuando uno no puede ganar hay que saber empatar pero yo siempre pienso que podemos ganar. Se nos han dado varios partidos que hemos encajado en los últimos minutos, quizá por ese ansia de querer ganar".

Derrota en Mallorca: "Dolidos porque si hay un club donde no se permite perder es en el Real Madrid. El otro día había muchos jugadores dolidos, pero entré para decirles que no teníamos tiempo de pensar en lo que había pasado y que nuestro foco tenía que estar en el partido de mañana. Es en lo único que pensamos".

Bellingham: "Con él en el campo somos mejor equipo y mañana lo vamos a ver. Es un jugador que nos aporta muchísimo. Volvemos a lo mismo, tiene unas condiciones diferentes a otros compañeros. Tendremos que saber adaptarnos a él y a los compañeros. De eso se trata el fútbol. Bendito problema tener que encajar a Bellingham en el equipo".

Alaba: "Para mí es un privilegio enorme tenerlo en el equipo. Lo que ha significado en el fútbol. Una suerte para todos sus compañeros vivir esa experiencia de tener un jugador como él. Conmigo en el banquillo ha tenido partidos en los que nos ha ayudado muchísimo. Una capacidad de transmisión de valores, de condiciones, el futuro que le depara lo tendrán que ver tanto él como el Real Madrid. Como entrenador, un privilegio tenerlo".

Kompany: "Es un equipo muy bien trabajado. Le ves las señas de identidad rápidamente, los patrones de juego, cómo se relacionan entre ellos. Es muy agresivo en la fase defensiva. No tiene miedo, son muy vlaientes, te llevan a situaciones en la que les ves a 10 jugadores replegar el campo a una velocidad tremenda. Me parece un equipo muy completo, con muchas armas para poder hacer daño al rival. Defensivamente súper implicados. Todas las buenas referencias sobre Kompany se las tiene merecidas. Está haciendo un trabajo tremendo".