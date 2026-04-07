Diego Páez de Roque 07 ABR 2026 - 09:20h.

El Real Madrid cuenta con hasta 7 apercibidos para la vuelta de Champions League

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MadridEl Real Madrid debe tener mucho cuidado en la ida del la eliminatoria de cuartos de final contra el Bayern de Múnich. Los de Álvaro Arbeloa son conocedores del potencial de su equipo en el Santiago Bernabéu, y buscarán dejar el cruce lo más cerrado posible como ya hicieron contra el Manchester City.

Sin embargo, el conjunto blanco no solo tendrá que estar atento de su juego sino también de las tarjetas amarillas, pues podrían suponer un serio problema para el encuentro de vuelta en Alemania.

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Los apercibidos del Real Madrid en Champions League

Y es que actualmente Álvaro Arbeloa cuenta con hasta siete jugadores habitualmente titulares que se perderían el partido de vuelta en caso de ver esta noche la tarjeta amarilla.

Quien no preocupa es Rodrygo Goes, pues aunque era considerado un habitual titular, el brasileño se perderá lo que resta de temporada por una grave lesión.

El resto de apercibidos estarán disponible esta noche para disputar el encuentro en el Santiago Bernabéu. La defensa podría suponer muchos cambios, pues tanto Dean Huijsen como Álvaro Carreras están apercibidos de sanción por acumulación de tarjetas.

El centro del campo tampoco se libra de esta condición. Uno de los mediocampistas que mejor está rindiendo esta temporada es Aurelien Tchouaméni, que se perdería la vuelta si es amonestado. Lo mismo pasa con Jude Bellingham, quien se espera que recupere su nivel tras lesión.

Finalmente, la zona que más preocupa al conjunto blanco es la delantera, pues tanto Vinicius Jr como Kylian Mbappé, los dos mejores jugadores de la plantilla y a quienes se encomiendan a nivel ofensivo, se perderían la vuelta en el Allianz Arena en caso de ver una tarjeta amarilla en el partido de ida.

En cambio, la situación en el Bayern de Múnich dista mucho del equipo de la capital de España. Vincent Kompany, quien también está apercibido de sanción, tendrá que preocuparse por Konrad Laimer y Dayot Upamecano, los únicos jugadores que se perderían la vuelta si son amonestados con tarjeta amarilla.