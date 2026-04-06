Diego Páez de Roque Madrid, 06 ABR 2026 - 21:08h.

Kompany y Kimmich hablaron antes del duelo

El Real Madrid empieza a planificar su nueva defensa con salidas, un fichaje y un interrogante

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El Bayern de Múnich está listo para su visita al Santiago Bernabéu. Así lo han demostrado tanto Vincent Kompany como Joshua Kimmich, quienes han atendido a los medios de comunicación antes del partido contra el Real Madrid.

El técnico del conjunto bávaro destacó que tienen mucha experiencia en este tipo de partidos, pero aun así avisó del potencial del Real Madrid.

"Debemos prepararnos para jugar contra el mejor Real Madrid, el que ganó al Manchester City. Es uno de los mejores equipos de Europa, lo sigue siendo. Y este puede ser el partido más difícil que puedes jugar en esta competición. Es una motivación y queremos ganarlo", mencionó.

Eso sí, el entrenador belga no dio pistas acerca de Harry Kane, quien se ha unido a la lista del conjunto alemán. "Aunque no haya estado entrenando en el césped durante este tiempo, ha vivido una segunda fase de recuperación. Y en este tiempo, aunque no haya jugado, ha entrenado mucho. No creo que haya perdido ritmo. Pero vamos a ver qué pasará mañana. Está aquí y eso es muy positivo".

Además, Vincent Kompany también fue preguntado por Kylian Mbappé, Vinicius Jr y el juego del Real Madrid, pero no quiso centrarse en ello. "Si vierais las ruedas de prensa de Múnich, tengo muchos temas candentes. Cómo para venir a los de aquí. Lo único que puedo decir es que los dos son increíbles. Y a partir de aquí, es trabajo del Madrid".

Kimmich y la atmósfera del Bernabéu

El centrocampista alemán acompañó a su entrenador en la rueda de prensa, donde destacó las virtudes de su rival. "El Real Madrid tiene una forma de jugar especial, pueden ser peligrosos en muchas situaciones, y no podemos jugar de la misma manera que contra otros", aseguró.

El partido de ida tendrá lugar en el Santiago Bernabéu, donde muchos equipos han sufrido remontadas históricas. En esta ocasión, aún les quedará el partido en Alemania, pero Kimmich advirtió de la atmósfera del estadio.

"La atmósfera aquí es especial, tienen un estadio increíble. Hemos venido aquí muchas veces, hemos jugado buenos partidos y nos hemos vuelto a casa con las manos vacías. Este año es diferente, vamos a jugar el segundo partido en casa. Mañana no es el partido decisivo", mencionó.

"Son cuartos de final de la Liga de Campeones y eso no ocurre todos los años. Es algo que esperamos con muchas ganas. De niño estuve aquí visitando el estadio y ya tenía esa sensación de 'impresionante'", añadió.