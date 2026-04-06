El Real Madrid empieza a planificar su nueva defensa con salidas, un fichaje y un interrogante

Celia Pérez 06 ABR 2026 - 20:05h.

Jorge Picón desvela destalles sobre la planificación blanca

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La victoria del Barcelona frente al Atlético y la derrota del Real Madrid ante el Mallorca ha dejado LALIGA prácticamente definida. A falta de ocho jornadas para llegar al final, el cuadro de Hansi Flick se sitúa a siete puntos y amarra el título en un momento clave de la temporada. Los de Arbeloa fijan ahora la mirada en Champions League, aunque desde la dirección deportiva no paran y trabajan en la planificación de la próxima temporada.

Con nombres para salir y otros ganando fuerza como refuerzos, se prevén movimientos de los que Jorge Picón habla en ElDesmarket. "De Alaba que ya dijimos que se va a marchar. Asencio, que es un buen complemento, lo más normal es que continúe. Huijsen, el que está recuperando la forma, lo más normal es que vaya al Mundial. Es un jugador en el que hay que confiar. Militao que para el Madrid es el mejor central del mundo. Es un problema lo de las rodillas, pero confían que si está sano es el mejor.", comenzó detallando.

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"Luego está el caso de Rüdiger, veremos a ver qué pasa. No me dan por hecho de que vaya a renovar, pero sí que se han emplazado a una conversación cuando acabe la temporada. Mi sensación es que va a continuar una temporada más, pero lo cierto es que su entorno que hace poco me decía que estaba convencido de que quería seguir algo más, ahora no me dice nada. Yo entiendo porque puede haber algo medio apalabrado y no quieren desviar el foco", añadió en cuanto a la situación de parte de la plantilla blanca.

En cuanto a los posibles refuerzos, Jorge apunta que Schlotterbeck, que renovará con el Dortmund, se convierte en un objetivo difícil. "Primero Schlotterbeck, que gusta mucho en el Real Madrid. Un jugador que consideran que por cierto precio podrían sacarlo por el Borussia Dortmund, pero es que el Dortmund le ha hecho una oferta de renovación muy potente. Son 14 millones, entre fijos y objetivos, y se convertirá en el jugador mejor pagado de la plantilla. En las últimas horas ha habido ciertas dudas sobre si esa renovación si estaba o no cerrada. A mí me dicen que no habrá problemas de cerrar esa renovación. En el Dortmund siguen confiados en el que va a renovar, por lo tanto no lo va a fichar el Real Madrid", apuntó.

El Real Madrid y el interés por Konaté

"El otro nombre es Konaté. Konaté es un jugador que sí que es cierto, lo tengo confirmado, que el Real Madrid había informado al Liverpool que no le interesaba en un primer momento, pero hay ciertos agentes dentro del fútbol, cercanos al Real Madrid que se están moviendo. Sin tener confirmación de que el Real Madrid le haya dicho algo al Liverpool. Sí que en el Liverpool, creen que hay algo de movimiento entre Real Madrid y Konaté. De hecho no se fían de que Konaté vaya a acabar en el Real Madrid. Tiene la oferta de renovación encima de la mesa. El Real Madrid está jugando sus cartas, bajando las expectavias. Es un jguador que aún no seh addicho la ultima palabra. Esta información no me llega desde dentro del Real Madrid. Me llega de entornos", desveló.