Celia Pérez 13 ABR 2026 - 08:30h.

El colegiado no pitó nada y el VAR tampoco le avisó

Kylian Mbappé hace saltar las alarmas y se ausenta a tres días del Bayern-Real Madrid

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El Real Madrid empató el pasado viernes ante el Girona en un nuevo duelo que no ha estado exento de polémica. El cuadro de Álvaro Arbeloa se adelantó por medio de Fede Valverde, pero poco después Thomas Lemar devolvió la igualdad a un marcador que no se volvió a mover. Fue en la recta final cuando llego la polémica jugada de Vitor Reis con Mbappé y por la que el árbitro decidió no pitar nada.

Mbappé sufrió un duro golpe al final del encuentro contra el Girona. En el minuto 85, se internó en el área y Vitor Reis le dio un codazo. Acabó ensangrentado y el Real Madrid enfadado porque el colegiado Arberola Rojas no señaló penalti. Además, el VAR no llamó al árbitro para revisar la jugada. Sobre todo ello ha hablado Santi Cañizares en El Partidazo de Cope.

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"El juego en directo es muy difícil ver todos los contactos y es muy difícil que no se te escape nada. Luego el árbitro, salvo algo fragante, está disculpado siempre. Yo disculpo al árbitro. Al que no disculpo es al VAR. El VAR está sentado en un sillón. Tiene varias repeticiones y además ayuda de otras personas al lado. Al igual que en la televisión de ofuscas y tampoco lo ves, pero es que tiene gente al lado para decirle 'mira bien, mira bien el codo'", señaló el tertuliano.

Ahora a tres días de enfrentarse al Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el delantero madridista no ha podido trabajar junto al resto de sus compañeros, que regresaron al trabajo este domingo tras un día de descanso. El francés no se ejercitó por "precaución" después de recibir puntos en su ceja derecha a causa del golpe que sufrió con Vitor Reis.