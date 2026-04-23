Lamine Yamal se pronuncia tras su lesión y se marca un reto en el Barcelona: "Estaré ahí"

Ángel Cotán 23 ABR 2026 - 16:35h.

El extremo dice adiós a la temporada

Confirmada la lesión de Lamine Yamal y el tiempo de baja

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Lamine Yamal ya mira a la siguiente temporada. El jugador del FC Barcelona, lesionado de gravedad ante el Celta de Vigo, dice adiós a la temporada marcándose nuevos retos. La estrella azulgrana dejó una preocupante imagen en la victoria de su equipo ante el cuadro celeste. El internacional, con evidentes gestos de dolor, abandonaba el terreno de juego el pasado jueves generando una gran preocupación en el club.

Una vez realizadas las pertinentes pruebas médicas, los peores presagios se confirmaron. En clave Barça, Lamine Yamal ya no volverá a defender la elástica culé en la presente temporada. El atacante se pierde el último empujón en la carrera por el título... pero salva el Mundial.

Un consuelo que no mengua su frustración. Unas horas después de anunciarse el alcance de su baja, el propio Lamine Yamal envió su primer mensaje público tras conocerse la noticia. En esas líneas, el talentoso extremo se marca un nuevo reto.

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El primer mensaje público de Lamine Yamal tras conocerse su lesión

A través de su perfil oficial en la red social Instagram, la estrella culé se pronuncia una vez conocido el alcance de su lesión. Lamine Yamal mandó ánimos a sus compañeros en la lucha por LALIGA EA Sports y ya mira al siguiente curso con ambición: "Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido.

Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor.

Gracias por los mensaje y Visca el Barça".