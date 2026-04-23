Rafa Yuste insiste en cargar contra los árbitros: "Luchando contra las adversidades"

Saray Calzada 23 ABR 2026 - 14:00h.

El actual presidente culé se ha vuelto a quejar del arbitraje recibido ante el Celta

Confirmada la lesión de Lamine Yamal y el tiempo de baja

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Rafa Yuste, actual presidente del FC Barcelona hasta que Joan Laporta tome el testigo, ha hablado ante los medios en el día de Sant Jordi y no ha desaprovechado la ocasión de volver a cargar contra el arbitraje tras el partido ante el Celta de Vigo. Hubo una acción polémica que los jugadores y Hansi Flick reclamaron tras el partido y ahora también lo ha hecho su mandatario.

"Es una Liga que tiene un valor muy grande, luchando contra las adversidades. Me conocéis, no me gusta que se hable del tema arbitral, pero lo vuelvo a decir: hay seis personas arbitrando un partido. El árbitro, los liniers y tres personas analizando tranquilamente las jugadas. Para mí, no es de recibo que una de las mejores ligas del mundo tenga estos sistemas con tan poco control. Tendrían que ser mucho mejores para todos los equipos, no sólo para el Barça", dijo al respecto.

El Barça ya dispara contra los árbitros

Ferran Torres marcó ante el Celta, pero el gol se anuló y eso llevó polémica porque la imagen mostrada no se puede apreciar que el delantero esté por delante del último defensor. Desde el partido contra el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de la Champions, el discurso del FC Barcelona con respecto a los árbitros parece haber cambiado y ya no se cortan a la hora de criticarlos públicamente. En las últimas semanas ha habido quejas por varias vías y la del presidente en funciones ha sido la última muestra de ello.

También le preguntaron por Lamine Yamal que se retiró lesionado del partido liguero tras marcar el penalti. "No he podido hablar con Lamine. Está en las instalaciones del club para ver el alcance de la lesión. No puedo saber si se perderá el resto de la temporada". Poco después salió el parte médico y se confirmaba la peor noticia para el Barça y es que el jugador se pierde lo que resta de temporada.