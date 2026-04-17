Alberto Cercós García 17 ABR 2026 - 16:17h.

El enfado en el FC Barcelona sigue presente en los despachos y es Rafa Yuste quien se muestra indignado con la UEFA

Comunicado oficial del Barcelona contra el arbitraje ante el Atlético y nueva queja ante la UEFA

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La eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona sigue jugándose en los despachos. Mientras el combinado colchonero está en semifinales y a las puertas de jugar la final de Copa del Rey, desde el Camp Nou insisten en cargar contra la UEFA por el arbitraje visto en los dos partidos. Es Rafa Yuste, presidente en funciones, quien alza la voz. Ya no solo con una queja formal, sino que el Barça ha elevado su enfado a un nivel más. Y es que ya no es solo Joan Laporta, Hansi Flick o algún jugador más disconforme con las decisiones vistas en los partidos de Champions; ahora vuelve a ser la entidad catalana quien mueve cartas en el asunto.

Una comparecencia donde Yuste es contundente contra la UEFA, pero sin perder de vista el objetivo que tiene el equipo hasta final de temporada. "Siempre tenemos que mirar hacia adelante, una cosa es defender nuestra institución, y la otra es la de mirar adelante", dice el presidente interino de la entidad. "El equipo hizo un fútbol brillante, con un grupo muy joven, y ahora toca mirar hacia adelante. Es un mensaje de orgullo, hacía mucho tiempo que no veíamos que el público, pase lo que pase, se queda en el campo aplaudiendo a sus jugadores", destaca.

Rafa Yuste y su contundente queja

Respecto a su mensaje a la UEFA, Yuste es claro. "Hemos querido una queja formal ante la UEFA por la eliminatoria que nos ha dejado fuera de la Champions, errores graves que hemos querido trasladar en este comunicado, que están muy bien expuestos y que creemos que no se ajustan al reglamento del fútbol. Dichas decisiones nos han provocado un grave perjuicio económico y deportivo, de ahí que refleja nuestra indignación ante la UEFA", explica.

Y añade: "Lo hacemos desde un punto de vista constructivo. Pese a la eliminación, hemos querido trasladar a la UEFA que las cosas hay que hacerlas mejor. Teniendo seis personas del estamento arbitral en un partido no se pueden dar tantos errores, este tipo de situaciones hacen mucho daño al fútbol. No entendemos cómo acciones flagrantes, habiendo una sala VAR, que no se piten como entendemos que deberían pitarse. La acumulación de estas decisiones tuvo una incidencia directa en el desarrollo de los partidos y en el resultado final de la eliminatoria".