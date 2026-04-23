Fran Fuentes 23 ABR 2026 - 13:51h.

El jugador tendrá que parar las próximas semanas tras romperse al tirar un penalti ante el Celta

Guerra abierta por Kees Smit, relacionado con el Barça: "Acabará en el Real Madrid"

Compartir







El FC Barcelona ha revelado el parte médico de Lamine Yamal. El jugador se retiró lesionado tras marcar de penalti frente al Celta de Vigo y su lesión apuntaba a dejarle incluso sin Mundial. Ahora, de entre todos los pronósticos que se barabajan, finalmente tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador se perderá lo que resta de temporada y no volverá a estar disponible para Hansi Flick en los partidos que restan. Eso sí, en principio no peligra su citación con España para la Copa del Mundo.

¿Llegará Lamine Yamal al Mundial con España?

Ahora, cuando apenas falta un mes para la concentración de 'la Roja' de cara al Mundial, no pocos dudaron sobre si Lamine Yamal podría estar en la lista definitiva o si, por el contrario, se lo acabaría perdiendo con esta última lesión. En este sentido, todo apunta a que Lamine Yamal sí que podrá ser llamado por Luis De la Fuente para participar en la Copa del Mundo con la Selección Española. El extremo, uno de los mejores jugadores del mundo, es una de las principales bazas ofensivas para tratar de ganar la segunda estrella.

Así las cosas, a principios de temporada ya se perdió cuatro partidos de LALIGA y uno de Champions por una pubalgia. Todo apunta a que el tratamiento funcionó y el jugador volvió a mostrar su mejor versión. Desde entonces, apenas había descansado, ni con el FC Barcelona ni con la Selección Española. De este modo el futbolista tendrá que parar de manera forzada para recuperarse de su lesión en el bíceps femoral. Asimismo, llegará a tiempo para la concentración con España, donde tendrá varias semanas de concentración para ponerse a punto, y varios partidos amistosos de preparación para recuperar el tono físico y las sensaciones. Algo especialmente importante en un jugador de su perfil, con un arranque tan explosivo.