Los detalles de la campaña de abonos del Betis para la 26/27: fechas, plazos de renovación y subida de precios

Álvaro Borrego 10 JUN 2026 - 12:31h.

Los precios registran una subida de un 10%

La noticia es que no hay noticia en el Betis

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Este miércoles 10 de junio el Real Betis ha presentado la campaña de abonados para la próxima temporada. En principio esta será la segunda de las tres temporadas que el club permanecerá en La Cartuja, dado que está previsto el regreso al Benito Villamarín para principios de la 28/29. Los precios de los abonos estarán marcados esta vez por el regreso a la Champions League y cumpliéndose la previsión del club los carnets registrarán una subida aproximada de un 10%. El abono incluirá los 19 partidos de LaLiga que se disputen como local, así como los cuatro encuentros de la fase de liguilla de la Liga de Campeones.

¿Hasta cuándo se puede renovar el abono?

La campaña de socios 2026/27 comienza con el periodo de renovaciones de los abonados, que arranca el 10 de junio y finaliza el 7 de julio.

¿Cómo se puede renovar?

Vía SMS desde el 10 de junio solo para pagos individuales (se irán recibiendo de manera progresiva. Desde el 11 de junio a partir de las 10:00 horas se podrá hacer a través del área privada de socios, tanto para pagos individuales como para grupales.

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¿Qué incluye el abono de la temporada 2026/27?

El abono da acceso a los 19 partidos de LaLiga y los cuatro de la fase liga de la UEFA Champions League que el Real Betis disputará en el Estadio La Cartuja durante la temporada 2026/27.

Esta temporada, el precio de todos los abonos incluye la cuota simbólica del socio Soy Bético (5€), que asumirá el Club y convertirá al socio en Soy Bético Abonado. Esta modalidad otorga múltiples beneficios, como el 10% de descuento en tiendas oficiales, precios especiales en el Real Betis Tour o descuentos en entradas con ID y PIN, entre otros.

¿Cuánto valen los carnet del Betis?

El abono más caro ha sido el de Preferencia Media Central, que costó 1.330 euros. En la misma bandeja hay dos modalidades más como Preferencia Media Córner (1.210) y Preferencia Media Lateral (1.270) con precios diferentes. En Preferencia Baja iban desde los 915 hasta los 1.005 euros. Y en Preferencia Alta se repiten las seis ubicaciones con precios de entre 670 y los 790 euros. En Fondo alta van desde los 670 euros hasta los 735. En Gol Norte y Gol Sur oscilarán entre los 425 y los 605 euros con hasta doce ubicaciones diferentes que tienen tramos diferentes de precios.

¿Cómo puedo recoger o recibir mi abono?

Los abonados podrán seleccionar en el SMS de pago o bien en su área privada de socio si desean recibir su abono (y la camiseta oficial adicional) en el domicilio o, por el contrario, recogerlo en el Estadio La Cartuja.

1. ENVÍO AL DOMICILIO PARTICULAR

Tendrá un coste de 5€ por envío y se realizará mediante servicio de correo certificado a través de la empresa CTTExpress.

Si el abonado comparte la misma dirección postal con otros abonados, se podrá solicitar el envío conjunto de los abonos (y la camiseta o camisetas adicionales) siempre que los datos de todos ellos coincidan en su área privada.

¡¡IMPORTANTE!! La renovación de todos estos abonos para personas que compartan domicilio (y así conste en su área privada) debe hacerse en la misma compra si queremos hacerlo en un único envío conjunto al precio de 5€. Los abonados que opten por esta opción podrán conocer el estado del envío desde el área privada de socios > Mi Carnet. El Real Betis recomienda a cada abonado que revise si los datos de su área privada son correctos y están actualizados antes de formalizar su renovación.

2. RECOGIDA EN EL ESTADIO LA CARTUJA

El abonado recibirá un correo electrónico con la confirmación de pago y un enlace en el que podrá elegir la cita para recoger su carné (y la camiseta adicional). En el caso de pagos grupales, el correo de confirmación de pago y selección de cita sólo llegará al abonado cabecera del grupo.

El plazo de recogida se extenderá desde el 22 de junio hasta el 31 de julio en las taquillas de Gol Sur del Estadio La Cartuja, junto a la puerta 6. Si la recogida lleva consigo una camiseta, la fecha será a partir del 6 de julio.

El horario será de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, de lunes a jueves; y el viernes, de 10:00 a 14:00 horas. En el caso de no poder asistir a la cita, debe ponerse en contacto con la Oficina de Atención al Bético en el correo atencionalbetico@realbetisbalompie.es para concertar una nueva cita.

El abonado sólo podrá retirar su carné (y su camiseta adicional), salvo en el caso de que la renovación se haya hecho de manera grupal en la misma compra. En este supuesto, sólo el abonado cabecera del grupo podrá recoger todos los abonos y camisetas de su agrupación.

En el caso de los abonados infantiles, aunque el pago de haya realizado de manera individual, el tutor legal sí podrá recoger el abono (y la camiseta adicional) presentando en la taquilla el libro de familia. Los abonados inscritos en algún proceso de reagrupación o cambio de sitio deberán esperar a que se efectúen los cambios para el envío o recogida de su abono y/o camiseta, es decir, a partir del 20 de julio. Esta circunstancia aplicaría al grupo completo de renovación. Las solicitudes que se incluyan en el proceso de inscripción serán anuladas y notificado a los socios afectados.

¿Qué pasaría si a 31 de julio no se ha recogido el carnet?

Aquellos abonados que no hayan recogido el carné antes de la fecha límite, recibirán un SMS para abonar el coste del envío a su domicilio.

¡¡IMPORTANTE!! El abonado que seleccione la camiseta adicional debe completar su personalización y asegurarse de que envía esos datos. Como se informa en el epígrafe 1.6 PRIMERA CAMISETA OFICIAL ADICIONAL, no podrá realizarse la retirada del abono y la camiseta por separado. En este caso, la recogida del abono y la camiseta sólo se podrá realizar a partir del 6 de julio, también mediante cita previa.

¿Qué son los abonos bonificados?

El Real Betis dará continuidad una temporada más a su política de abonos bonificados para algunos colectivos: infantiles, juveniles, mayores, personas con discapacidad y aficionados que se encuentren en situación de desempleo o cuya renta no supere los 16.500 euros brutos al año (Grada Heliópolis).

Todos ellos pueden disfrutar de abonos bonificados -según disponibilidad en el caso de la Grada Heliópolis- si han asistido o han hecho uso de los servicios del abonado en al menos el 80% de los partidos de la temporada 2025/26. En caso contrario, no será posible adquirir abonos bonificados.