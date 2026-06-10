La noticia es que no hay noticia en el Betis

Álvaro Borrego 10 JUN 2026 - 10:26h.

El Mundial limita los movimientos de los grandes clubes europeos mientras que el Real Betis se centra en las salidas, aunque sin ninguna novedad sustancial respecto a la semana pasada

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Ya advertíamos aquí que sería un mercado largo. La disputa del Mundial de fútbol limita los movimientos del Real Betis y prácticamente de la totalidad de grandes clubes europeos, atados de pies y manos hasta que se produzcan los primeros grandes traspasos que permitan una circulación de dinero más fluida. Hasta que no se vaya desarrollando el torneo no se producirá ese efecto dominó, lo que provoca que a estas alturas de junio la noticia sea que no haya noticia. Descartada de momento la posibilidad de reforzarse con algún agente libre, la dirección deportiva que encabeza Manu Fajardo tiene claro los perfiles a reforzar y mantiene una hoja de ruta bien definida (y se está trabajando en ello), aunque la prioridad actual es cerrar al menos una o dos ventas antes de terminar el mes para cuadrar el ejercicio que recién termina.

El Real Betis tiene claro qué perfil pretende para la delantera, con un refuerzo de garantías que pelee incluso la titularidad junto al Cucho Hernández y la posibilidad de un segundo efectivo, posiblemente con más vistas a medio largo plazo. Las otras prioridades pasan por firmar un lateral izquierdo titular (sigue gustando Angeliño) y un centrocampista. Más allá de esas posiciones se trabaja con la previsión de poder encontrar un central e incluso un lateral derecho, supeditado eso sí a una posible cesión de Ángel Ortiz. A partir de ahí, todo se estudiará en función de las salidas o siempre que se tenga la certeza de que el que llegue lo hará para mejorar su posición.

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En el Real Betis están más que convencidos de que se confeccionará una plantilla al nivel de lo que la próxima temporada exige. En estos tiempos es habitual el carrusel de nombres y rumorología ideal para los ávidos de consumo informativo, pero la realidad dista mucho de eso. No porque no se trabaje, sino porque todavía realmente ni es tiempo oficioso. Sea como fuere, el club prioriza ahora generar plusvalías antes del cierre de junio.

Huelga decir que Nelson Deossa y Sergi Altimira son dos de los llamados a salir en este periodo, pero por más que la rumorología se empeñe en ofrecer un capítulo más, la realidad es que no hay novedades sustanciales a las que se contaron en este periódico el pasado 1 de junio. El club pretende recuperar prácticamente toda o incluso algo más de la inversión de 12 millones de euros realizada por Nelson Deossa el pasado verano. Durante estos últimos días se ha generado mucho ruido en torno a la figura del centrocampista, con el River Plate como uno de los principales postores, pero la realidad es que por el momento ese interés no se traduce en formalidad. Ni siquiera en avances de peso. A 10 de junio a las oficinas del Real Betis no ha llegado una sola oferta formal por el colombiano. No la han trasladado los argentinos, pero tampoco ninguno de los clubes con los que se le ha relacionado, como pueden ser Flamengo, Tigres o Ipswich Town.

El colombiano es uno de los llamados a salir en este mercado veraniego, con el propósito de formalizar su salida incluso antes del 30 de junio, para que esa venta pueda ayudar a cuadrar el ejercicio que recién termina. En el Real Betis reconocen que se le está buscando salida a un jugador que ni siquiera logró acercarse a las expectativas generadas por su fichaje. Nelson Deossa ha participado en un total de 33 compromisos oficiales esta temporada, aunque en solo siete de ellos disputó los noventa minutos, siendo dos de estos siete ante rivales de menor entidad en la Copa del Rey.

La única oferta de cierta enjundia que ha llegado este verano a las oficinas del Real Betis ha sido la del Sporting de Portugal, que hace unas tres semanas trasladó una propuesta en firme de 4 millones de euros fijos más 3 en variables por Sergi Altimira, pero esta fue rechazada por el club, tal y como avanzó ElDesmarque en su día. El Sporting de Portugal prometió elevar su apuesta y presentar una propuesta superior durante los próximos días que pueda satisfacer las pretensiones de la entidad andaluza, pero esta todavía no ha llegado. Mientras tanto, y de manera paralela, Sergi Altimira tuvo un encuentro con el director deportivo del RB Leipzig, aunque el Real Betis nunca tuvo conocimiento de la reunión y en el club se tuvieron que enterar por la prensa. Por el momento permanecen a la espera de que puedan presentar oferta, algo que tampoco ha llegado.

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Durante estas semanas se ha hablado mucho también del futuro de otros compañeros como Ez Abde, Cucho Hernández, Pablo García o incluso Natan, con supuestos intereses y posibles vinculaciones a otros clubes, pero el escenario no varía mucho de lo citado. A día de hoy el mercado está absolutamente parado, limitado sobre todo por la disputa del Mundial. Tanto en salidas como en entradas. Como decimos, la noticia en el Betis es que no hay noticia.