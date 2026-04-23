Quién es Carlos Díez, el juvenil del Real Madrid que Argentina puede 'robarle' a la Selección Española

Lucas Gatti 23 ABR 2026 - 15:40h.

Carlos Díez es uno de los jugadores con más proyección de la cantera del Real Madrid

El Real Madrid confirma la tercera lesión de Éder Militao este curso: parte médico y tiempo de baja

Compartir







El lunes pasado, el Real Madrid se consagró campeón de la UEFA Youth League 2025/26 al vencer al Brujas por 4-2 luego de igualar 1-1 en el Stade de la Tuilière, en la ciudad de Lausana, Suiza. El título del conjunto merengue tuvo como protagonista a su capitán Carlos Díez, nacido en España y con raíces argentinas. En la final, el futbolista cumplió un rol clave al convertir su penal que consagraría a la Casa Blanca, siendo después el encargado de levantar el trofeo.

“Después de todo el trabajo que llevamos haciendo este año, recogemos la recompensa. La verdad es que estoy muy contento por todos mis compañeros, porque nos lo hemos ganado. A celebrarlo y a disfrutar”, declaro feliz el futbolista tras la coronación.

PUEDE INTERESARTE Arda Güler enciende las alarmas y el Real Madrid pierde a cuatro titulares contra el Betis

El mediocampista central fue una de las figuras del torneo. Y además, es uno de los juveniles de la cantera madridista con mayor proyección para integrar el plantel de Álvaro Arbeloa a corto plazo, ya que el entrenador lo tuvo en las juveniles y lo conoce muy bien.

PUEDE INTERESARTE Le preguntan a Arbeloa por el 'like' de Mbappé sobre la posible llegada de Mourinho y su respuesta no deja indiferente a nadie

¿Quién es Carlos Diez?

Es un volante central con buena técnica, que no solo se destaca en la marca, sino que también posee un primer pase preciso que permite romper líneas. Es inteligente. Su liderazgo en el vestuario del Madrid, donde es respetado tanto por sus compañeros como por el cuerpo técnico, refuerza la idea de que se trata de un futbolista con proyección inmediata hacia la Primera División. Además, su capacidad para distribuir el juego y su despliegue físico lo convirtieron en una pieza inamovible en la estructura del merengue.

Con 21 goles acumulados, y 16 asistencias, la mayoría en la División de Honor Juvenil, Diez empieza a tomar fuerza como una posible alternativa para sumarse al primer equipo. En la temporada 2025, disputó 35 encuentros y marcó 15 goles como capitán. Esta semana, ganó su primera Champions League Sub-19, siendo la segunda en la historia del merengue.

El madrileño, de 18 años (cumplirá los 19 en mayo), tiene padre argentino y madre española. Cuenta con doble nacionalidad, pero vive en Madrid. Esto le permitirá elegir entre representar a la Selección Argentina o La Roja a futuro. Su buen presente despertó comparaciones con Nicolás Paz, futbolista que se destaca en el Como de Italia. El director técnico argentino, Diego Placente, ya puso los ojos en él para citarlo prontamente a la Sub-20 de cara al Mundial de 2027.

El presente de Diez terminó de convencer a los captadores de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quienes mantienen un seguimiento exhaustivo sobre su evolución y, pese a que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lo tiene en su radar para las categorías juveniles, su vínculo con Argentina abre una ventana de oportunidad que en el predio de Ezeiza no quieren dejar pasar, tal como ocurrió con casos similares a los de Alejandro Garnacho y Paz.

Díaz podría marcar un nuevo capítulo en la historia entre argentinos y la Casa Blanca, como lo tuvieron la leyenda Alfredo Di Stéfano, y otras figuras como Ángel Di María, Gonzalo Higuain, Oscar Ruggeri, Fernando Redondo y Fernando Gago, entre otros.