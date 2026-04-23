Ángel Cotán 23 ABR 2026 - 11:51h.

El turco no se ejercita con sus compañeros

Eder Militao se retiró tocado en el último encuentro

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El Real Madrid afronta el final de temporada con el único objetivo de pelear hasta el final sus opciones de título en LALIGA EA Sports. Tras vencer en el Santiago Bernabéu al Deportivo Alavés, neutralizada con la posterior victoria del FC Barcelona, el conjunto blanco está a nueve puntos del líder. La próxima parada para los pupilos de Álvaro Arbeloa será en el Estadio de La Cartuja, aunque una baja de última hora aumenta los problemas titulares para el técnico.

Este jueves, a un día del choque ante el Real Betis, Arda Güler se ha ausentado del entrenamiento previo y será sometido a una resonancia. A expensas de las pertinentes pruebas médicas, el Madrid podría visitar al cuadro verdiblanco con cuatro bajas importantes.

Arda Güler, la gran duda del Real Madrid ante el Betis

Arda Güler, centrocampista del Real Madrid, será "duda razonable" para enfrentarse al Betis "por unas molestias musculares", según informó este jueves el club blanco. El medio turco se podría perder un choque en el que el equipo de Álvaro Arbeloa peleará por recortar distancias al Barcelona, líder y a nueve puntos de diferencia cuando apenas quedan 18 en disputa para terminar el campeonato.

Güler se podría unir a las ausencias seguras de Rodrygo Goes y de Thibaut Courtois y a las más que probables de Éder Militao y Raúl Asencio, que ya completa carreras en solitario después de superar una gastroenterocolitis. Militao, que fue sustituido casi al final de la primera parte del choque frente al Alavés, no parece sufrir nada grave, aunque como confirmó Arbeloa en rueda de prensa, habrá que esperar a los resultados definitivos de las pruebas médicas a las que será sometido el brasileño.

"Militao tiene una resonancia ahora y parece que se quedará en un susto. Pero no se sabe el alcance. Estamos tranquilos", informó el técnico del Real Madrid. Además del central brasileño y el centrocampista turco, Álvaro Arbeloa no podrá contar con Thibaut Courtois en portería ni Rodrygo Goes en ataque.