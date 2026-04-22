La afición del Betis celebra la vuelta de Isco Alarcón en la Feria: "El mejor"

Pepe Jiménez Sevilla, 22 ABR 2026 - 15:01h.

La dura confesión de Isco Alarcón: "Me dijeron que no sabían si podría volver a jugar"

Isco Alarcón reapareció este pasado martes ante el Girona

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Isco Alarcón está de vuelta. El capitán del Betis sumó algo más de un cuarto de hora ante el Girona y ayudó, notablemente, a que su equipo se llevase los tres puntos en Montilivi, una razón más para los aficionados verdiblancos para disfrutar en la Feria: "El mejor".

En ElDesmarque nos hemos pasado por la Feria de Abril horas después del triunfo del Betis ante el Girona y hemos preguntado a los béticos por su retorno. Éstos coinciden claramente: "Fundamental".

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"Hombre, una alegría, ¿no? Nos hacía falta, sobre todo porque le sube el amor a los que teníamos ya con las orejas gachas. Es un hombre que se entrena, que sale al campo y no se reserva, ¿sabes? Después de la que le han dado y la que le dan. Y la salida de Isco, aunque no haga mucho, impone también en el campo de juego", nos decía uno de ellos.

En este sentido, como también destacó Manuel Pellegrini tras el encuentro, la afición bética destaca que "se notó bastante porque, ya te digo, yo creo que nada más que su presencia hace que el equipo juegue mejor. Contentos y después de dos meses ya era hora. Ayer cinco minutos en el campo y ya provocó una asistencia, vamos, antes de la asistencia, el mejor del Betis, vamos a decir".

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"Se notó bastante porque, ya te digo, yo creo que nada más que su presencia hace que el equipo juegue mejor. Contentos y después de dos meses ya era hora. Ayer cinco minutos en el campo y ya provocó una asistencia, vamos, antes de la asistencia, el mejor del Betis, vamos a decir", añaden antes de hacer hincapié en el peligro que ahora representa sus recientes lesiones. "van a por él y ya saben dónde hay que darle",