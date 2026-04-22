Pepe Jiménez Sevilla, 22 ABR 2026 - 13:18h.

Álvaro Valles, ambicioso: "Por mí jugaría todos los partidos"

Álvaro Valles completó un excelente encuentro ante el Girona tras perderse la cita ante el Braga

Compartir







Aquí está Álvaro Valles. El guardameta ex de Las Palmas volvió a la titularidad este pasado martes ante el Girona tras perderse la cita ante el Braga en la Europa League y lo hizo con nota. A toro pasado es todo más sencillo, pero el debate, lógico, volvió a la mente de todos los béticos.

Porque a pesar de que Manuel Pellegrini argumentó y defendió su decisión de apostar por Pau López ante el Braga, las críticas alrededor del chileno fueron feroces. Son muchos los que creen que Álvaro Valles está realizando mejor temporada y que a pesar de que el ex del Espanyol había sido portero en Europa League, era el día para apostar por los mejores.

Valles, por su parte, no se ha pronunciado. Él mismo confesaba hace meses que su intención era "jugar todo lo posible", pero que respetaba y entendía la gestión de Manuel Pellegrini ya que "somos tres porteros de mucho nivel".

El encuentro de Álvaro Valles ante el Girona

Más allá de debates, de dudas y opiniones, Álvaro Valles volvió a firmar un encuentro notable ante el Girona, marcándose varias paradas de mucho mérito e incluso, aunque fue anulada posteriormente, una gran intervención ante un remate de Stuani en el área pequeña.

En el tramo final, con el Girona apretando, Valles tuvo que llegar al límite y despejar incluso con los pies un peligroso centro llegado desde la derecha que, de una manera inexplicable, había superado a todos los defensores verdiblancos.

PUEDE INTERESARTE El motivo físico por el que Manuel Pellegrini tuvo que cambiar al Cucho Hernández en el Girona - Betis

No quedarán citas en Europa, por desgracia, no quedarán citas en la Copa, por desgracia, pero parece que el debate en LALIGA para estas seis últimas finales estará encendido... aunque Álvaro Valles esté empeñado en ser el titular indiscutible en este equipo.